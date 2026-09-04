Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 3/9 đã chỉ trích mạnh mẽ việc Na Uy bắt giữ tàu nghiên cứu Giáo sư Molchanov theo yêu cầu của công ty dầu khí quốc gia Ukraine Naftogaz, mô tả đây là "hành vi cướp biển".

"Chúng ta không thể dùng từ 'tạm giữ' ở đây, bởi không có quy trình pháp lý phù hợp nào trong trường hợp này. Cách đây 10 - 15 năm, chúng ta có thể không thấy rõ bức tranh toàn cảnh. Nhưng ở thời điểm hiện tại, phương Tây đã hợp thức hóa, hay đúng hơn là không còn che đậy, hành vi cướp biển", bà Zakharova nhấn mạnh.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Oslo Nikolay Korchunov tuyên bố rằng việc Na Uy bắt giữ tàu Giáo sư Molchanov là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và các luật sư sẽ tiến hành các hành động pháp lý để bảo vệ lợi ích của Moscow.

Tàu nghiên cứu Giáo sư Molchanov của Nga. Ảnh: TASS

"Đại sứ quán coi việc bắt giữ tàu Molchanov là hành động vi phạm luật pháp quốc tế mang động cơ chính trị. Việc bắt giữ diễn ra sau phán quyết của tòa án quận North Troms và Senja nhằm thi hành quyết định của tòa trọng tài The Hague, cơ quan mà Nga không công nhận thẩm quyền trong vụ kiện Naftogaz và chúng tôi cũng không tham gia vào các thủ tục tố tụng. Chúng tôi yêu cầu Oslo trả tự do ngay lập tức cho con tàu và đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như thủy thủ đoàn", ông Korchunov cho biết.

Cùng ngày 3/9, Đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nga tại Đặc khu Liên bang Viễn Đông Yury Trutnev khẳng định rằng Na Uy cuối cùng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thả các hành khách trên tàu Giáo sư Molchanov.

"Có một số việc thật khó hiểu. Cuối cùng nhà chức trách Na Uy sẽ phải thả những người trên tàu nghiên cứu Giáo sư Molchanov. Họ không còn cách nào khác", ông Trutnev nói.

Trước đó, chính quyền Na Uy ngày 2/9 đã bắt giữ tàu nghiên cứu Giáo sư Molchanov tại Svalbard theo yêu cầu của Naftogaz. Naftogaz yêu cầu bắt giữ tàu Nga như một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm thực thi phán quyết của tòa trọng tài The Hague liên quan đến các tài sản mà công ty bị mất tại Crưm, sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga năm 2014.