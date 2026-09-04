Tướng Nga Varpakhovich. Ảnh: Telegram

Theo đài CNN, Ủy ban Điều tra Nga thông báo đang làm rõ vụ một quân nhân bị bắn nhiều phát đạn tại thành phố Engels thuộc tỉnh Saratov hôm 3/9. Cơ quan này không công bố danh tính nạn nhân.

Tuy nhiên, nhiều kênh Telegram của Nga đưa tin người bị bắn là Thiếu tướng Nikolai Varpakhovich, Tư lệnh Sư đoàn Không quân ném bom hạng nặng số 22 thuộc lực lượng Không quân tầm xa của Các lực lượng Hàng không vũ trụ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã đề cập đến vụ tấn công trong bài phát biểu hàng ngày của mình, tuyên bố nước này "cũng sẽ thực hiện các chiến dịch bất đối xứng của riêng mình để đáp trả" Nga.

Tờ Kyiv Independent đưa tin kẻ tấn công đã bắn vị tướng Nga 2 phát, rồi tẩu thoát bằng xe máy. Ông Varpakhovich sau đó được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Tướng Varpakhovich là quan chức quân sự cấp cao mới nhất trở thành mục tiêu trong các vụ việc có dấu hiệu ám sát tại Nga trong vài năm qua. Moscow đã cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc này, song Kiev chưa bao giờ chính thức thừa nhận có vai trò trong bất kỳ vụ việc nào.

Cách đây 3 ngày, cơ quan An ninh Ukraine và Tổng công tố viên nước này đã chính thức buộc tội ông Varpakhovich, cáo buộc vị tư lệnh Nga này chỉ đạo các đơn vị không quân tầm xa dưới quyền thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình không đối đất Kh-101 vào bệnh viện Okhmatdyt ở Kiev vào tháng 7/2024.

Cuộc tấn công làm 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Nhiều khoa của bệnh viện, bao gồm các đơn vị chăm sóc đặc biệt, khu điều trị ung thư và phẫu thuật cũng như trung tâm điều trị ngộ độc và chấn thương đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Giới chức Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do phía Ukraine công bố.