UAV tầm xa của Ukraine. Ảnh: United24media

Hãng tin RT dẫn lời ông Sobyanin cho biết, từ lúc 19h ngày 1/1 tới 1h sáng ngày 2/1, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hơn 20 UAV, không có thương vong hay thiệt hại nào từ các vụ việc trên. Hiện, các chuyên gia thuộc dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường các UAV rơi.

Để đề phòng, các sân bay Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay trong khoảng thời gian trên.

Vụ việc trên diễn ra sau một cuộc tấn công khác nhằm vào Moscow đúng đêm giao thừa, ngay khi Tổng thống Nga Putin đọc bài phát biểu mừng năm mới.

Quân đội Ukraine hôm 1/1 xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar của Nga vào đêm 31/12/2025 và rạng sáng 1/1/2026 như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay nhà máy lọc dầu Ilsky bị UAV nhắm trúng, dẫn tới hỏa hoạn tại hiện trường. Tờ Kyiv Independent dẫn thông báo của cơ quan này nói, cuộc tấn công trên nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của quân Nga.

Rạng sáng 1/1, các kênh Telegram và nhóm giám sát của Nga bắt đầu đưa tin về một làn sóng tấn công bằng UAV vào nhiều mục tiêu của Nga tại một số khu vực, gồm cả vùng Kaluga và Krasnodar Krai.

Trong những tháng gần đây, các lực lượng Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các khu dân cư. Moscow đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine nhằm làm suy yếu khả năng sản xuất vũ khí và UAV của Kiev.