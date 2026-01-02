Trong tuyên bố hôm 1/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia của họ tại hiện trường vụ máy bay không người lái (UAV) Ukraine tập kích dinh thự của Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod đã thu thập được tệp chứa kế hoạch bay từ hệ thống dẫn đường của một trong những chiếc UAV bị bắn hạ rạng sáng 29/12.

Xác UAV bị bắn hạ gần khu dinh thự của ông Putin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hãng tin RT trích tuyên bố viết: “Sau khi nghiên cứu dữ liệu, các chuyên gia kết luận mục tiêu cuối cùng trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine hôm 29/12 là một công trình nằm trong khu dinh thự của ông Putin ở vùng Novgorod”.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cùng ngày đã giao bằng chứng trên cho “đại diện của tùy viên quân sự công tác tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow”. Hiện nhà chức trách Mỹ chưa bình luận về những bằng chứng nhận từ phía Nga.

Theo RT, các quan chức cấp cao Nga cáo buộc quân đội Ukraine trong đêm 28, rạng sáng 29/12 đã phóng tổng cộng 91 UAV nhằm vào dinh thự của ông Putin. Tuy nhiên, toàn bộ số UAV này đều bị phá hủy bởi các lực lượng phòng không Nga. Đến ngày 31/12, phía Nga công bố đoạn video ghi cảnh xác của một chiếc UAV Chaklun-V, do Ukraine sản xuất, được sử dụng trong vụ tấn công.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine lại bác bỏ cáo buộc trên của phía Nga và gọi đó là “một lời nói dối khác”.