Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại đàm phán 3 bên với Washington và Kiev vào tháng 11 để bàn về việc chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo đài RT, thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm kéo dài gần 3 giờ giữa Tổng thống Nga Putin và ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg hôm nay (21/10). Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, cũng tham gia cuộc tiếp xúc qua đường truyền trực tuyến vì vấn đề sức khỏe khiến ông không thể trực tiếp có mặt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở St. Petersburg ngày 21/10. Ảnh: Sputnik

Ông Ushakov cho hay ông Putin đã thông báo với ông Witkoff rằng Moscow “về nguyên tắc, sẵn sàng nối lại” các cuộc đàm phán 3 bên Nga - Mỹ - Ukraine vào giữa tháng 11, với trọng tâm là xây dựng hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột chấm dứt. Theo trợ lý của Tổng thống Nga, ông Witkoff nói ông Trump sẽ hoan nghênh đề xuất trên.

Ông Ushakov lưu ý những nỗ lực trước đó nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán 3 bên đã bị cản trở do Kiev thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn vào thủ đô Moscow và các thành phố khác của Nga trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử quốc hội của nước này. Các điểm bỏ phiếu đã trở thành mục tiêu tấn công ngay trong ngày bầu cử chính, khiến một số nhân viên ủy ban bầu cử thiệt mạng.

Tuy nhiên, ông Ushakov nhấn mạnh tình hình đã được “đánh giá lại, dựa trên những tín hiệu nhận được từ phía Mỹ”. Quan chức này cho biết thêm, Tổng thống Putin đã ghi nhận các nỗ lực hòa giải của cá nhân Tổng thống Mỹ Trump, chính quyền và các đặc phái viên của ông trong việc tìm kiếm những giải pháp mà các bên đều có thể chấp nhận được.

Theo ông Ushakov, lãnh đạo Điện Kremlin cũng đưa ra một “bức tranh khách quan về tình hình dọc theo đường tiếp xúc trên tiền tuyến, nơi quân đội Nga đang nắm giữ hoàn toàn thế chủ động chiến lược”. Ông Putin khẳng định các lực lượng Moscow đang tiến hành một “chiến dịch tấn công không ngừng nghỉ trên tất cả các mặt trận trọng yếu”, đồng thời vô hiệu hóa hiệu quả các cơ sở hạ tầng quân sự - công nghiệp, năng lượng và hậu cần của Ukraine.

Giới chức Mỹ và Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do ông Ushakov mới công bố.