Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng, ngành giáo dục cần bảo đảm thống nhất sách giáo khoa (SGK) trên toàn quốc từ năm học 2026-2027, đồng thời tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy và học.

Tối 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, lãnh đạo Bộ GD-ĐT được đề nghị cho biết lộ trình cụ thể để triển khai thống nhất chương trình SGK trên toàn quốc? Bộ có kế hoạch rà soát, điều chỉnh cơ cấu các môn học trong nhà trường ra sao để bảo đảm tinh gọn, thiết thực, giảm tải nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực, kỹ năng cho học sinh trong giai đoạn mới?

Trả lời nội dung trên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị và quyết định của Chính phủ, từ năm học 2026-2027 cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ SGK, hướng tới mục tiêu miễn phí vào năm 2030.

Trước đó, theo Nghị quyết 29, Việt Nam áp dụng chủ trương "một chương trình, nhiều bộ SGK", với 3 bộ sách được xã hội hóa gồm Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bộ GD-ĐT đã lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam để triển khai toàn quốc do thời gian chuẩn bị không có nhiều.

Theo Thứ trưởng, từ khi nghị quyết được ban hành đến thời điểm áp dụng chỉ có vài tháng, trong khi việc biên soạn một bộ SGK mới cần 2-3 năm nên phương án bộ sách mới không khả thi. Do đó, để lựa chọn bộ sách dùng chung, Bộ đã thành lập tổ nghiên cứu, tham khảo ý kiến các cơ sở giáo dục và chuyên gia.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, chương trình giáo dục vẫn là trọng tâm, còn SGK chỉ là học liệu. Các bộ sách khác vẫn có thể sử dụng để tham khảo, không gây lãng phí. Bộ cũng đã hiệu chỉnh nội dung sách, đặc biệt là nội dung liên quan đến thay đổi địa giới hành chính từ 3 cấp sang 2 cấp trong các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân. Tuy nhiên, chương trình giáo dục phổ thông không thay đổi tổng thể và không làm tăng tải với học sinh.

Ông Phạm Ngọc Thưởng cho biết, muộn nhất trước khai giảng 20 ngày, toàn bộ SGK sẽ được cung ứng đầy đủ tới các trường. NXB Giáo dục Việt Nam đã công bố giảm khoảng 13% giá sách. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên trên cả nước cũng đã được tập huấn để sử dụng bộ sách này.

"Một chương trình giáo dục phổ thông thường có chu kỳ ổn định 10-15 năm mới điều chỉnh tổng thể. Vì vậy, việc cập nhật sẽ được nghiên cứu theo hướng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng thông tin.

Ông cũng cho rằng, một bộ SGK thống nhất không có nghĩa chỉ dạy duy nhất nội dung trong sách đó. Giáo viên và học sinh vẫn có thể tham khảo nhiều nguồn học liệu khác để làm phong phú kiến thức.