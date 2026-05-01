Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam cho biết, ngoài các sách giáo khoa in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập in từ năm 2025 trở về trước đang lưu hành (trừ các sách thuộc danh mục đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026) sẽ tiếp tục được sử dụng để phục vụ công tác dạy và học.

Đối với một số sách giáo khoa có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội, NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến của NXB.

Giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản sách giáo khoa này tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn.

Năm 2026, Bộ GD-ĐT đã phê duyệt 11 SGK được chỉnh sửa theo Thông tư 17/2025/TT-BGDĐT, bao gồm: Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9; Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lý 12, Chuyên đề học tập Địa lý 12.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tổ chức in và phát hành các SGK trong danh mục trên trong năm 2026. Đối với các sách cùng tên đã được in từ năm 2025 trở về trước, NXB Giáo dục Việt Nam không tiếp tục phát hành. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng các bản sách này làm tài liệu tham khảo.

Giá SGK năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 cũng đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá sách của năm học trước.

NXB Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới.