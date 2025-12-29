Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 29/12, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 24/12/2025 đạt khoảng 17,87% so với cuối năm 2024, tăng cao so với cùng kỳ và thuộc nhóm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Theo ông Hà, 78% dư nợ tín dụng của nền kinh tế phục vụ cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tín dụng cho lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao đạt mức tăng trưởng cao nhất, lần lượt hơn 27% và 20%.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN, nhận xét mức tăng trưởng tín dụng trên phản ánh rõ nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ sản xuất - kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

Bên cạnh đó, hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng lên tới khoảng 146%, cho thấy mức độ sử dụng nguồn vốn ở ngưỡng rất cao, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình. “Điều này cũng đặt ra không ít thách thức trong công tác điều hành, nhất là đối với vấn đề cân đối nguồn vốn và quản trị rủi ro thanh khoản”, ông nói.

Ông Quang cho rằng, đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam là nguồn vốn huy động chủ yếu ngắn hạn, trong khi tỷ lệ cho vay trung và dài hạn chiếm khoảng 50%, do đó rủi ro mất cân đối kỳ hạn luôn hiện hữu. Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng tăng cao, áp lực thanh khoản là điều không thể tránh khỏi.

Ông Quang phân tích, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều hơn vào các động lực mới, trên nền tảng chính sách tài khóa chủ động, hiệu quả hơn, kết hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt.

"Thực tế, NHNN đã triển khai chỉ đạo rất quyết liệt, với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đồng thời vẫn nỗ lực duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý. Đây là bài toán đánh đổi rất khó, bởi khi tín dụng tăng mạnh thì việc giữ lãi suất thấp là thách thức lớn. Tuy nhiên, thời gian qua, chúng ta cơ bản đã đạt được mục tiêu này", ông Quang nói.

Đại diện NHNN cho biết, giai đoạn cuối năm, nhu cầu thanh toán và nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng mạnh do yếu tố mùa vụ, tạo thêm áp lực lên thanh khoản hệ thống.

“Số liệu cập nhật đến ngày 24/12 cho thấy tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt khoảng 14,1%, thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng 17,87%. Chênh lệch này là nguyên nhân chính tạo sức ép lên thanh khoản. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng còn chịu áp lực cạnh tranh từ các kênh đầu tư khác, khiến tốc độ huy động vốn chưa theo kịp nhu cầu sử dụng vốn của nền kinh tế”, ông Quang cho hay.

Trong bối cảnh đó, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có thời điểm tăng cao, phản ánh áp lực bảo đảm an toàn thanh khoản. Trước tình hình này, NHNN đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là sử dụng linh hoạt các công cụ thị trường mở, sẵn sàng cung ứng vốn, hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động thông suốt, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với các giải pháp đang được triển khai quyết liệt, tình hình thanh khoản sẽ sớm được cải thiện, qua đó tiếp tục duy trì ổn định thị trường tiền tệ và môi trường kinh tế vĩ mô", ông khẳng định.