Cụ thể, Hi-Lite Group, tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, bán lẻ và khách sạn tại bang Kerala (Ấn Độ) đã tổ chức sự kiện tri ân nhân viên với quy mô lớn. Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo, công ty xem đội ngũ nhân sự là “gia đình” và ghi nhận đóng góp quan trọng của họ trong suốt ba thập kỷ phát triển.

Tại sự kiện, Chủ tịch P. Sulaiman cùng CEO Ajil Muhammed trực tiếp trao chìa khóa xe cho các cá nhân xuất sắc. Hàng chục chiếc xe mới được phủ vải satin, xếp thành hàng dài bên ngoài địa điểm tổ chức trước khi bàn giao.

Đáng chú ý, thay vì chỉ tặng các mẫu xe phổ thông, doanh nghiệp này trao nhiều dòng xe cao cấp như Range Rover Sport, cùng các mẫu đến từ những thương hiệu như Audi, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, Kia, Tata và Mahindra.

Riêng chiếc Defender xuất hiện trong sự kiện được sơn màu Woolstone Green Metallic và được cho là xe đầu tiên tại Kerala sở hữu màu sơn này.

Ước tính, tổng giá trị số xe được trao tặng vượt 10 crore Rupee (hơn 30 tỷ đồng). Ban lãnh đạo cho biết đây là cách tri ân thiết thực nhằm nâng cao tinh thần làm việc và khích lệ nhân viên tiếp tục đồng hành trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, vào năm 2022, Hi-Lite Group từng tặng 28 xe cho nhân viên với các thương hiệu như BMW, Audi, Volvo và Tata. Ngoài ra, Chủ tịch P. Sulaiman cũng từng gây chú ý khi tặng con gái, người đảm nhận vị trí giám đốc từ năm 2024 một chiếc Porsche 911 Carrera S.

Theo Cartoq

