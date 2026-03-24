Theo ông Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) chính sách được triển khai gắn với Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục – đào tạo và đề án đưa trường vào Top 250 đại học châu Á giai đoạn 2025-2030. Nhà trường xác định đầu tư cho đội ngũ học thuật là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và vị thế quốc tế.

Cụ thể, các ứng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khi trở thành giảng viên, viên chức của UEH sẽ được hỗ trợ một lần với mức: 500 triệu đồng đối với giáo sư, 300 triệu đồng với phó giáo sư và 150 triệu đồng với tiến sĩ. Mức hỗ trợ được điều chỉnh theo thời gian công tác còn lại trước tuổi nghỉ hưu, loại hình hợp đồng và phần chênh lệch so với chính sách trước đây.

Đáng chú ý, UEH ưu tiên thu hút nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở ngoài TPHCM như UEH Mekong (Vĩnh Long) và UEH Nexus, với mức hỗ trợ bằng hoặc cao hơn trong một số trường hợp cụ thể.

Bên cạnh việc “săn” nhân tài từ bên ngoài, nhà trường cũng đẩy mạnh chính sách khuyến khích nội bộ. Giảng viên, viên chức cơ hữu khi được bổ nhiệm học hàm, học vị cao sẽ nhận thưởng 150 triệu đồng đối với giáo sư, 100 triệu đồng đối với phó giáo sư và 50 triệu đồng đối với tiến sĩ.

Để giữ chân đội ngũ, UEH áp dụng chính sách tăng thu nhập hàng tháng, cộng thêm 20 triệu đồng/tháng đối với giáo sư, phó giáo sư cơ hữu và 10 triệu đồng/tháng với trường hợp hợp đồng. Nhờ đó, mức lương cố định của giáo sư, phó giáo sư tại trường dao động từ 52–120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thu nhập từ giảng dạy vượt giờ, nghiên cứu khoa học và các khoản thưởng khác.

Chính sách mới được kỳ vọng sẽ giúp UEH gia tăng sức hút trên thị trường lao động học thuật, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh giữa các cơ sở giáo dục đại học.