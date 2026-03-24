1. GS.TS Nguyễn Thanh Phương (sinh ngày 3/4/1965, quê Vĩnh Long) là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ (trước là Trường ĐH Cần Thơ).

Ông tốt nghiệp đại học ngành Nuôi trồng thủy sản năm 1986 tại Trường ĐH Cần Thơ, hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) năm 1992 với đề tài nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Methyl parathion lên cá rô phi nuôi trong ruộng lúa.

Năm 1998, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học nông nghiệp (thủy sản) tại Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse (Pháp), nghiên cứu về nuôi cá tra lồng bè tại đồng bằng sông Mekong và phát triển thức ăn phù hợp.

Ông được phong học hàm phó giáo sư năm 2004 và giáo sư năm 2013. Ông có hơn 30 năm gắn bó với giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản. GS Nguyễn Thanh Phương từng giữ các vị trí như Trưởng khoa Thủy sản, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ (2012-2018).

Từ năm 2018, ông là Chủ tịch hội đồng trường, đồng thời tham gia hoạt động học thuật với vai trò Tổng Biên tập Nhà xuất bản ĐH Cần Thơ và Phó Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học của trường.

Trước đó, ông từng là giảng viên, Trưởng bộ môn, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy sản, góp phần đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm quản lý giáo dục, GS Nguyễn Thanh Phương có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao vị thế của ĐH Cần Thơ - một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông là đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, 15 và 16.

2. PGS.TS Trần Hoàng Ngân (sinh năm 1964, quê Đồng Tháp) là Nhà giáo Ưu tú, chuyên gia kinh tế có nhiều năm tham gia hoạch định chính sách tài chính - tiền tệ. Ông hiện là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường ĐH Sài Gòn.

Ông bắt đầu sự nghiệp giảng dạy từ tháng 11/1985 tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM (nay là Đại học Kinh tế TPHCM). Giai đoạn 1992-2008, ông đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Bộ môn Tài chính - Tín dụng, Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Ngân hàng, gắn bó với công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Từ tháng 6/2008 đến tháng 2/2015, ông là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TPHCM và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Cùng thời gian này, ông là đại biểu Quốc hội khóa 13, đồng thời tham gia Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, đóng góp ý kiến cho nhiều vấn đề kinh tế vĩ mô.

Đầu năm 2015, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM. Tháng 1/2016, ông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành ủy viên khóa 10, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa 14.

Từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2022, ông là Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và là thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 10/2022 đến tháng 11/2023, ông giữ chức Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM, sau đó là Trợ lý Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng thời là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Với quá trình công tác trải dài từ giảng dạy, quản lý giáo dục đến tham gia hoạch định chính sách, PGS Trần Hoàng Ngân được đánh giá là một trong những chuyên gia kinh tế có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM cũng như cả nước.



