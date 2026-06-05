Nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026), chiều 5/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 85 người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2026.

85 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu người cao tuổi Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi người một hoàn cảnh, một lĩnh vực hoạt động, một cách cống hiến khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình và ý chí tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu người cao tuổi. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những giá trị làm nên sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế, quy mô dân số hay trình độ khoa học, công nghệ, mà còn nằm ở chiều sâu văn hóa, ở nền nếp gia đình, gia tộc, làng xóm, ở sự kế thừa giữa các thế hệ và ở cách xã hội trân trọng, chăm sóc những người đi trước.

Người cao tuổi luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hệ giá trị đó. Người cao tuổi không chỉ là người có tuổi đời cao mà là người đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc sống, đã trải nghiệm, đã cống hiến, đã chứng kiến những đổi thay của gia đình, quê hương, đất nước.

Trong gia đình, người cao tuổi là gốc rễ của gia phong, là điểm tựa tinh thần của con cháu. Trong dòng họ, người cao tuổi là người giữ gìn truyền thống, nhắc nhở đạo lý, kết nối các thế hệ. Trong cộng đồng, người cao tuổi là người có uy tín, có tiếng nói, có khả năng quy tụ, hòa giải, làm cho tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Trong xã hội, người cao tuổi là lực lượng đặc biệt góp phần giữ gìn nền tảng đạo đức, bồi đắp niềm tin, củng cố sự đồng thuận và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đạo lý “kính lão trọng thọ” của dân tộc không chỉ là phong tục, mà là một chuẩn mực văn hóa; không chỉ là tình cảm, mà là trách nhiệm; không chỉ thuộc phạm vi gia đình, mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội.

Khi còn sức, người cao tuổi đóng góp bằng lao động, trí tuệ, chuyên môn, kinh nghiệm. Khi sức khỏe hạn chế hơn, người cao tuổi vẫn đóng góp bằng uy tín, bằng lời khuyên, bằng sự nêu gương, bằng cách giữ gìn nếp nhà, truyền lại cho thế hệ sau những giá trị đúng đắn.

Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn sâu sắc những đóng góp to lớn, bền bỉ, rất đáng quý của các thế hệ người cao tuổi Việt Nam trong suốt chặng đường 85 năm qua.

Nếu có tầm nhìn đúng, đây sẽ là cơ hội để phát huy vốn xã hội rất quý báu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng rất lớn. Trong tiến trình ấy, công tác người cao tuổi cần được nhìn nhận với tư duy mới và tầm nhìn dài hạn hơn.

Việt Nam đang già hóa dân số nhanh. Đây là thành quả của phát triển, của chăm sóc sức khỏe, của đời sống ngày càng được nâng lên nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với hệ thống an sinh, y tế, chăm sóc dài hạn, tổ chức lao động, gia đình, cộng đồng và quản trị phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận nếu chuẩn bị không tốt, già hóa dân số sẽ tạo áp lực lớn. Nhưng nếu có tầm nhìn đúng, đây sẽ là cơ hội để phát huy nguồn lực kinh nghiệm, tri thức, uy tín và vốn xã hội rất quý báu của người cao tuổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay, cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc gắn với phát huy vai trò người cao tuổi; từ coi người cao tuổi chủ yếu là đối tượng thụ hưởng chính sách sang coi người cao tuổi là chủ thể tham gia phát triển; từ hỗ trợ thụ động sang tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống an toàn, sống có ích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và tham gia đóng góp cho xã hội; cần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và dịch vụ dành cho người cao tuổi.

Mục tiêu không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà phải nâng cao chất lượng sống; để người cao tuổi được sống khỏe mạnh, an toàn, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn.

Người cao tuổi là lớp người có kinh nghiệm, uy tín và ảnh hưởng xã hội sâu rộng. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống, hòa giải ở cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đất nước luôn cần tiếng nói tâm huyết của người cao tuổi, cần kinh nghiệm của người đi trước, cần những tấm gương sống giản dị mà thuyết phục, cần tinh thần "tuổi cao chí khí càng cao" trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc xây dựng môi trường gia đình, cộng đồng và xã hội thân thiện với người cao tuổi. Chăm sóc người cao tuổi trước hết phải bắt đầu từ đạo lý, từ trách nhiệm của mỗi gia đình và trở thành chuẩn mực ứng xử của toàn xã hội.

Gia đình phải là nơi người cao tuổi được yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe và tôn trọng. Cộng đồng phải là nơi người cao tuổi được kết nối, được sẻ chia và tiếp tục đóng góp.

Cộng đồng có trách nhiệm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, nghĩa tình. Mỗi gia đình có trách nhiệm yêu thương, phụng dưỡng, lắng nghe, tôn trọng ông bà, cha mẹ bằng những việc làm cụ thể, chân thành mỗi ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, một đất nước phát triển không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng hay những công trình hiện đại.

Một đất nước phát triển còn được đo bằng chất lượng đời sống của nhân dân, bằng sự bền vững của gia đình, bằng tình người trong cộng đồng, bằng việc người cao tuổi có được sống trong an vui, được chăm sóc, được tôn trọng và được tiếp tục cống hiến hay không.