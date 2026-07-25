Sáng 25/7, UBND xã Krông Pắk tổ chức phiên đấu giá giao dịch sầu riêng tại vườn lần thứ nhất, nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Theo ban tổ chức, lô sầu riêng mở màn cho phiên đấu giá thuộc về 10 hộ dân với tổng diện tích 14,36ha giống sầu riêng Dona, sản lượng ước tính khoảng 350 tấn.

Toàn bộ số vườn này đều đã được cấp mã số vùng trồng, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi và vượt qua các bài kiểm nghiệm nghiêm ngặt, hoàn toàn không nhiễm cadimi hay kim loại nặng.

Bà Đinh Thị Hoa (áo đen) - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp Nguyên Thuận ký hồ sơ trúng đấu giá. Ảnh: Hải Dương

Tham gia phiên đấu giá này có 10 doanh nghiệp và hợp tác xã chuyên kinh doanh về sầu riêng. Để đảm bảo tính công bằng, các đơn vị đã phải hoàn tất quy trình khảo sát thực tế, chứng minh năng lực tài chính, hạ tầng vận chuyển và tiêu thụ từ trước.

Kết quả sau buổi đấu giá, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông nghiệp Nguyên Thuận chính thức trở thành "chủ nhân" của lô sầu riêng gần 350 tấn, với giá 68.000 đồng/kg (tương đương 23,8 tỷ đồng).

Đại diện 10 hộ nông dân xuất sắc được vinh danh. Ảnh: Hải Dương

Theo ông Lại Đức Đại - Chủ tịch UBND xã Krông Pắk, phiên đấu giá không chỉ đơn thuần là một hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc đổi mới cách thức kết nối thị trường, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho ngành hàng sầu riêng địa phương.

"Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và minh bạch vùng nguyên liệu, người nông dân không thể chỉ dừng lại ở tư duy sản xuất giỏi. Thay vào đó, nông nghiệp phải được tổ chức theo chuỗi, xây dựng thương hiệu mạnh và ứng dụng các phương thức giao dịch hiện đại", lời ông Đại.

Cũng tại phiên đấu giá, nhằm tôn vinh những nỗ lực trong sản xuất nông nghiệp sạch, ban tổ chức đã trao bằng vinh danh của UBND xã Krông Pắk cho 10 đại diện hộ nông dân xuất sắc tham gia mô hình tiên phong này.

Hiện UBND xã Krông Pắk tiếp tục lên kế hoạch triển khai phiên đấu giá thứ hai với quy mô lớn hơn (khoảng 50ha sầu riêng).

Trao đổi với VietNamNet sau phiên đấu giá, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc có nhiều doanh nghiệp tham gia đấu giá sầu riêng và mạnh dạn trả giá cao thể hiện sự đồng hành thiết thực cùng những người trồng sầu riêng.

"Chỉ qua một phiên đấu giá, mức giá thu mua đã được đẩy từ khởi điểm 55.000 đồng/kg lên 68.000 đồng/kg, giúp giá trị lô hàng tăng thêm khoảng 4 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy sự minh bạch mang lại lợi ích thực chất cho người trồng sầu riêng", ông Văn cho hay.