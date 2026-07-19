Giá sầu riêng giảm 30-50%, ngành hàng tỷ USD đối mặt áp lực mới

Giá sầu riêng tại nhiều vùng nguyên liệu tiếp tục lao dốc khi Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch chính.

Theo ghi nhận thị trường, ngày 16/7, giá sầu riêng Monthong được thu mua tại vùng trồng Đắk Lắk chỉ từ 63.000-65.000 đồng/kg đối với hàng loại A, 43.000-45.000 đồng/kg đối với hàng loại B. Tại khu vực Đông Nam Bộ như Đồng Nai (khu vực Bình Phước cũ), mức giá từ 65.000-69.000 đồng/kg đối với hàng loại A và 48.000-50.000 đồng/kg đối với hàng loại B.

Riêng với Ri 6, mức giá ghi nhận giảm đều ở các khu vực, chỉ 35.000-39.000 đồng/kg với hàng loại A và 20.000 đồng/kg với hàng loại B.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá thu mua sầu riêng xuất khẩu đã giảm khoảng 40.000-42.000 đồng/kg, tương đương mức giảm 30-50%, thấp nhất kể từ đầu năm.

Trong khi đó, xuất khẩu vẫn tăng trưởng mạnh, cho thấy nghịch lý cung vượt cầu và áp lực chất lượng đang đè nặng lên ngành hàng tỷ USD này.

Chuyên gia lý giải vì sao hoa quả Trung Quốc giá cao vẫn bán ‘đắt như tôm tươi’

Những ngày gần đây, nhiều loại trái cây từ Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, hầu hết các loại trái cây nhập khẩu từ quốc gia tỷ dân đều có giá khá đắt đỏ.

Dù có giá khá cao, nhiều loại hoa quả Trung Quốc vẫn thu hút lượng lớn người tiêu dùng đặt mua trên các nền tảng trực tuyến. Chuyên gia cho rằng phần lớn đây là những loại trái cây Việt Nam chưa sản xuất được hoặc sản lượng rất hạn chế.

Việt Nam bán triệu tấn hạt; thu gần 1 tỷ USD từ bán ‘vàng đen’

Việt Nam đã bán 1,05 triệu tấn cà phê, thu về 4,81 tỷ USD trong nửa đầu năm nay. Trong đó, Trung Quốc bất ngờ ồ ạt gom mua loại hạt này với giá đắt đỏ và trở thành khách hàng lớn của nước ta.

Nước ta đã thu về gần 1 tỷ USD nhờ xuất khẩu mặt hàng được ví như “vàng đen” trong năm nay. Trong đó, Mỹ chi 260 triệu USD để mua hơn 36.000 tấn, còn Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan... cũng tăng tốc gom mua.

Đà Nẵng cam kết hoàn tiền nếu phát hiện tam thất giả danh sâm Ngọc Linh

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ 1-3/8 với nhiều hoạt động như đấu giá sâm, hội thi sâm... Lãnh đạo TP khẳng định sẽ kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm, cam kết hoàn tiền nếu phát hiện sâm giả tại lễ hội.

Để có thể xuất khẩu, sâm Ngọc Linh phải đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, mã số cơ sở gây trồng và các tiêu chuẩn chất lượng.

Mặc dù sâm Ngọc Linh đã được giới thiệu tại nhiều chương trình xúc tiến ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Malaysia nhưng lượng hàng xuất khẩu vẫn còn rất nhỏ, chủ yếu phục vụ quảng bá và kết nối đối tác.

Giá đồng ‘sập’ hơn 50%, nhà đầu tư vỡ mộng ôm đồng thỏi chờ kiếm lời

Nhiều nhà đầu tư từng mua đồng thỏi để tích trữ nay phải rao bán cắt lỗ khi giá đồng thỏi trên thị trường tự do đã giảm về mức tương đương giá đồng nguyên liệu (phế liệu chất lượng cao).

Tại Hà Nội, một nhà đầu tư cá nhân đang rao bán 100kg đồng thỏi với giá khoảng 330.000 đồng/kg. So với giai đoạn cao điểm khi đồng thỏi từng được giao dịch quanh mức 700.000 đồng/kg, mức giá này đã giảm hơn 50%. Nếu mua ở mức giá đỉnh, khoản đầu tư này ghi nhận khoản lỗ khoảng 37 triệu đồng, chưa tính các chi phí phát sinh.

Không còn được giữ như một tài sản tích trữ, nhiều thỏi đồng đang được bán cho một số cơ sở đúc để phục vụ sản xuất. Theo chia sẻ từ một xưởng đúc ở Ninh Bình, loại đồng này có hàm lượng đồng nguyên chất cao nên được thu mua làm nguyên liệu để nấu chảy, đúc tượng đồng, đồ thờ và các sản phẩm mỹ nghệ. Giá bán đồng thỏi cũng chỉ tương đương đồng cáp điện phế liệu.

Hoang mang thị trường kim cương: Người bán cắt lỗ, kẻ đóng cửa tạm dừng kinh doanh

Dù là thị trường dành cho người có tiền, kim cương bất ngờ trở thành tâm điểm khi nhiều cửa hàng tại TPHCM đóng cửa, một số chủ doanh nghiệp bị khởi tố và người mua lo lắng về khả năng bán lại cũng như tính minh bạch của sản phẩm.

Chủ tiệm vàng, kim cương Kim Lý tuyên bố "làm ăn chân chính, uy tín" trước khi bị khởi tố. Công ty sở hữu tiệm vàng Kim Lý từng nhiều lần thay đổi vốn điều lệ, ghi nhận doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Công ty TNHH Trang sức Kim cương PJA bất ngờ thông báo dừng kinh doanh từ ngày 17/7. Hàng chục khách hàng tìm đến cửa hàng tại TPHCM để hỏi việc thu đổi sản phẩm, trong đó có người sở hữu kim cương trị giá hàng tỷ đồng.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng tại kỳ điều hành 16/7 được điều chỉnh tăng. Giá xăng E10 tăng 547 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.550 đồng/lít.

Giá xăng E5 tăng 635 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.826 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng tới 1.584 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.329 đồng/lít.

Liên quan đến xăng E10, đại diện Bộ Công Thương cho biết, nếu xảy ra sự cố liên quan đến chất lượng xăng E10 có thể truy xuất nguồn gốc từ quá trình nhập khẩu, pha chế phối trộn... cho đến các cửa hàng bán lẻ trong cả nước.

Quạt điều hòa giá chỉ từ 1,5 triệu đồng có thay thế được máy lạnh?

Mùa nắng nóng khiến nhu cầu mua thiết bị làm mát tăng cao. Với giá chỉ từ 1,5 triệu đồng, quạt điều hòa được nhiều người cân nhắc thay cho máy lạnh. Tuy nhiên, thiết bị này chỉ phù hợp với một số không gian và nhu cầu sử dụng nhất định.

Theo các nhà bán lẻ điện máy, quạt điều hòa phù hợp với khách hàng có nhu cầu làm mát cơ bản. Sản phẩm này đặc biệt được sinh viên, người thuê trọ, người sống một mình và các hộ gia đình có không gian nhỏ ưa chuộng nhờ mức giá dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp. Tuy nhiên, thiết bị không thể thay thế hoàn toàn điều hòa trong những ngày nắng nóng gay gắt hoặc phòng kín cần làm lạnh sâu.