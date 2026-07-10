Alice Levitt là nhà phê bình và biên tập viên ẩm thực người Mỹ. Mới đây, cô bày tỏ mối lo ngại của mình về thói quen uống cà phê của chồng trên trang Eating Well:

Chồng tôi thường dậy sớm để tự pha cà phê và thong thả thưởng thức trước khi đi làm. Gần đây, lượng cà phê anh uống đã tăng lên gần một bình mỗi ngày, khiến tôi lo lắng liệu thói quen này có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Để tìm câu trả lời, tôi đã tham khảo ý kiến các chuyên gia.

Lợi ích của việc uống cà phê điều độ

Chuyên gia dinh dưỡng Susie Polgreen cho biết cà phê chứa caffeine cùng các chất chống oxy hóa như polyphenol và axit chlorogenic, bảo vệ tế bào, chống viêm, đồng thời có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư, Alzheimer, Parkinson, bệnh thận, gan.

Bác sĩ tim mạch Stephanie Coulter cho biết phân tích tổng hợp từ 17 nghiên cứu với hơn 230.000 người cho thấy uống cà phê điều độ có liên quan đến giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch.

Uống cà phê quá mức có thể gây hại cho sức khỏe.

Rủi ro khi uống quá nhiều cà phê

Theo bác sĩ Coulter, người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 4 tách cà phê. Uống quá nhiều hoặc uống sau 18h có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe tim mạch. Các dấu hiệu nạp quá nhiều caffeine gồm tim đập nhanh, tăng huyết áp, đau đầu và lo âu.

Trong khi đó, chuyên gia Polgreen khuyến nghị chỉ nên uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày và tránh uống khi bụng đói vì có thể làm tăng hormone căng thẳng cortisol. Bà khuyên nên uống cà phê sau bữa sáng hoặc ăn nhẹ trước khi uống để hạn chế cảm giác bồn chồn.

Thời điểm uống và cách uống rất quan trọng

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người chỉ uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn so với người uống rải rác cả ngày. Uống cà phê buổi sáng cũng có thể hỗ trợ nhu động ruột, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Theo chuyên gia Polgreen, cà phê đen gần như không chứa calo, nhưng đường, chất tạo ngọt và kem pha cà phê là những thành phần cần hạn chế. Bà gợi ý thêm quế để tăng hương vị và hỗ trợ điều hòa đường huyết.

Một số nghiên cứu ghi nhận phụ nữ uống 2 tách cà phê đen mỗi ngày có khả năng chuyển hóa glucose tốt hơn. Việc uống cà phê còn liên quan đến tuổi thọ và số năm sống khỏe mạnh cao hơn.

Dù cà phê nhìn chung không gây hại nếu uống điều độ, bác sĩ Coulter nhấn mạnh rằng đồ uống này không thể bù đắp cho những thói quen sống thiếu lành mạnh.

Do còn ít nghiên cứu về những người khỏe mạnh uống hơn 5 tách cà phê mỗi ngày, các bác sĩ, chuyên gia cho rằng có lẽ đã đến lúc chồng của Alice Levitt nên giảm xuống còn vài tách mỗi sáng và ăn nhẹ trước khi uống. Cũng như nhiều thực phẩm khác, cà phê chỉ thực sự có lợi khi được sử dụng điều độ.