Nhiều gia đình có thói quen tích trữ thực phẩm trong tủ lạnh khiến nơi này lúc nào cũng chật kín thức ăn, trong đó có nhiều món bị lãng quên. Chính thói quen tưởng chừng tiết kiệm và chu đáo ấy lại có thể ẩn chứa nguy cơ gây ngộ độc chết người.

Mới đây, theo TVBS, một người đàn ông Trung Quốc hơn 40 tuổi, mang virus viêm gan B, đã suýt mất mạng vì ăn mì với tương mè bị mốc. Theo bác sĩ chuyên khoa thận Giang Thủ Sơn, nam bệnh nhân vì tiết kiệm nên lấy lọ tương mè hết hạn trong tủ lạnh ra nấu mì. Sau khi ăn, ông xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nghiêm trọng. Khi nhập viện cấp cứu, người bệnh được chẩn đoán viêm gan cấp, nhanh chóng tiến triển thành suy gan.

Bạn cần kiểm tra hạn dùng các thực phẩm trước khi chế biến món ăn. Ảnh minh họa: Ban Mai

Xét nghiệm cho thấy lượng virus viêm gan B trong máu không cao, loại trừ khả năng virus gây bệnh. Khi bác sĩ hỏi kỹ, bệnh nhân cho hay lọ tương mè đã “mọc một ít nấm mốc” nhưng ông nghĩ chỉ cần gạt phần mốc đi là có thể dùng. Thực tế, đây chính là nguyên nhân gây ngộ độc aflatoxin - một loại độc tố cực mạnh do nấm Aspergillus flavus sinh ra trong môi trường nóng ẩm.

Bác sĩ Giang cho biết, aflatoxin là chất có độc tính cao, tấn công trực tiếp vào gan và có khả năng gây ung thư. Loại nấm sinh ra độc tố trên thường phát triển trong các loại hạt như lạc, mè, đậu nành, ngô và cà phê. Những nguyên liệu này khi được chế biến thành bơ lạc, tương mè, mứt nếu bảo quản không đúng cách, nguy cơ nhiễm nấm mốc và aflatoxin là rất cao.

Aflatoxin đã được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu. Khi xâm nhập vào cơ thể, chất này không chỉ làm tổn thương gan mà còn làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư gan nếu tích tụ lâu dài.

Dù tủ lạnh có thể làm chậm sự phát triển của vi khuẩn nhưng không thể ngăn chặn hoặc tiêu diệt nấm mốc và độc tố. Các chuyên gia cảnh báo, việc tích trữ thực phẩm quá lâu trong tủ lạnh không chỉ làm giảm chất lượng món ăn mà còn có thể biến nơi đây thành “kho độc”.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên dọn dẹp tủ lạnh định kỳ, vứt bỏ những thực phẩm quá hạn, để lâu sau khi mở nắp, có dấu hiệu mốc, đổi màu, biến mùi. Khi xử lý thực phẩm nghi hư hỏng, tuyệt đối không nên ngửi hay nếm thử, vì nấm mốc và độc tố có thể xâm nhập qua đường hô hấp hoặc đường miệng.

“Tiết kiệm là đức tính tốt nhưng quá tằn tiện có thể phải trả giá bằng sức khỏe hoặc tính mạng”, bác sĩ Giang nhấn mạnh. Ông khuyến cáo mọi người nên kiểm tra kỹ các sản phẩm từ hạt và ngũ cốc, để tránh đưa độc tố vào cơ thể.

Một chiếc tủ lạnh gọn gàng, sạch sẽ không chỉ giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn mà còn là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.