Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá: Qua 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, cùng một lúc làm rất nhiều việc nhưng khí thế rất phấn khởi. Việc sắp xếp được người dân rất đồng tình, rất phấn khởi.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vẫn còn một số băn khoăn nhưng chủ yếu là cán bộ lo nơi làm việc xa, trình độ chưa đáp ứng… nhưng đó không phải điều cơ bản. Bộ máy đang vận hành tốt.

Mời bạn đọc xem phim tài liệu: Một năm sắp xếp lại giang sơn - tinh gọn, gần dân, hiệu quả.

Từ 1/7/2025, cả nước sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị cấp xã; kết thúc 696 đơn vị cấp huyện. Việc này đã góp phần xác lập quy mô quản trị phù hợp, tối ưu hóa nguồn lực và kiến tạo phát triển.

Bên cạnh đó, bộ máy của hệ thống chính trị các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, hướng mạnh về cơ sở gắn với đổi mới mạnh mẽ, thực chất phương thức hoạt động, nâng cao năng lực thực thi tại cấp xã.

Tình trạng hành chính hóa, cắt khúc được khắc phục, chuyển sang cơ chế điều hành trực tiếp, liên thông Trung ương - tỉnh - xã. Độ trễ trong ra quyết định được thu hẹp, trách nhiệm thực thi được cá thể hóa rõ nét, tạo ra nguồn xung lực mới để chính quyền các cấp thực sự kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Cấp xã từng bước thích nghi với mô hình tổ chức mới, năng lực quản trị thực thi từng bước được nâng lên.

Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy. Công tác kiện toàn, bố trí cán bộ sau sáp nhập ở Trung ương và địa phương được thực hiện bài bản, thận trọng, có nhiều đổi mới và tạo sự đồng thuận cao.

Chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư được giải quyết tốt. Công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp có nhiều đổi mới đồng bộ hơn. Đặc biệt, việc bố trí 100% Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố không phải là người địa phương đã hoàn thành; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Chánh án Tòa án, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh không là người địa phương.

Việc quản lý biên chế, xây dựng danh mục vị trí việc làm từng bước được triển khai theo mô hình mới, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân.

Kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09% ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng...

Clip: VTV