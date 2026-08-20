Tối 19/8, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Ea Kao cho biết, địa phương vừa ghi nhận nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ của 10 cán bộ quản lý trường học trên địa bàn.

Theo ông Thọ, 6 hiệu trưởng của các trường xin thôi chức vụ gồm: Trường Tiểu học Tô Hiệu, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, Trường Tiểu học Thái Phiên, Trường Tiểu học Lê Lai, Trường Mầm non Ea Kao và Trường Mầm non Rạng Đông. Ngoài ra còn có 4 phó hiệu trưởng cũng tự nguyện xin làm giáo viên để trực tiếp giảng dạy.

Bà Đoàn Thị Tuyết Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu tại buổi gặp mặt cán bộ quản lý trường học phường Ea Kao. Ảnh: TH

Là một trong những người tự nguyện gửi đơn xin thôi chức, bà Đoàn Thị Tuyết Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu chia sẻ, quyết định này xuất phát từ mong muốn cá nhân, nhằm tạo cơ hội cho lớp cán bộ trẻ phát huy năng lực. Do thời gian công tác không còn nhiều, bà mong muốn sự chủ động của mình sẽ giúp tổ chức thuận lợi hơn trong khâu sắp xếp nhân sự, tránh những áp lực không cần thiết.

"Dù ở vị trí nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là phục vụ sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho học sinh. Việc nhận nhiệm vụ mới không phải là thiệt hơn về chức danh mà là trách nhiệm của một người đảng viên, nhà giáo", bà Yến bày tỏ.

Theo phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, trước khi sắp xếp, phường Ea Kao có 12 trường từ mầm non đến THCS. Sau khi sắp xếp, phường còn 5 trường, giảm 7 đầu mối.

Trước đó, bà Phan Thị Bích Mười - Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) cũng có đơn xin thôi chức vụ để xuống làm giáo viên dù còn 12 năm công tác.

Bà Mười cho biết, quyết định tự nguyện xin rút khỏi vị trí quản lý xuất phát từ mong muốn tạo thuận lợi cho việc sáp nhập, sắp xếp lại các trường học... hoàn toàn không chịu áp lực từ gia đình hay bên ngoài.

Cùng tại ngôi trường này, Phó Hiệu trưởng ông Nguyễn Công Hàm, dù còn 6 năm công tác, cũng đã tự nguyện xin làm giáo viên giảng dạy.