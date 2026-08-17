Theo đó, phương án sắp xếp trường học tại 168 phường, xã ở TPHCM như sau:

UBND TPHCM yêu cầu Sở GD-ĐT và UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện việc sắp xếp, bố trí đội ngũ quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý tài sản, gây xáo trộn tiêu cực đến tâm lý đội ngũ hoặc làm phát sinh tình trạng học sinh không thể đến trường do sắp xếp.

Theo phương án sắp xếp trường lớp của TPHCM, đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc UBND phường, xã và đặc khu, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông có đủ cấp tiểu học và THCS; bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong tổng thể khu vực.

TP ưu tiên mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Để bảo đảm sự đồng thuận của dư luận xã hội và tính khoa học trong giáo dục, TPHCM thực hiện các nguyên tắc sắp xếp chung.

Việc rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phải hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục, phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số, không gian phát triển, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị.

TP không sắp xếp cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối, đồng thời bảo đảm không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Việc sắp xếp phải tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn và khoa học giáo dục; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, cấp học và loại hình cơ sở giáo dục - đào tạo.

Học sinh TPHCM trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Nguyễn Huế

TPHCM lấy người học làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục; không làm phát sinh rào cản về địa lý, chi phí hoặc ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh đến lớp. Việc sắp xếp cũng phải hạn chế tối đa tác động đến hoạt động dạy học và tâm lý của học sinh, nhà giáo, cha mẹ học sinh.

Nhiều nguyên tắc đặc thù khi sắp xếp trường lớp

Từ thực tiễn giáo dục, TPHCM bổ sung một số nguyên tắc đặc thù khi sắp xếp trường học.

Theo phương án, TPHCM không sắp xếp các trường chuyên, trường chuyên biệt; không sáp nhập các trường mầm non, phổ thông đang thực hiện chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định 580, ngoại trừ 2 cơ sở có vị trí liền kề.

Thành phố cũng không sáp nhập các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 theo Công văn 2595 của Bộ GD-ĐT.

TPHCM ưu tiên sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới 10 nhóm/lớp và trường phổ thông dưới 28 lớp. Sau sáp nhập, trường mầm non không quá 30 nhóm/lớp, trường phổ thông không quá 100 lớp và 3 điểm trường.

TP cũng sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non quy mô lớn và nhỏ để cùng phát triển.

Các đơn vị sau sáp nhập tiếp tục thực hiện ổn định, xuyên suốt các nhiệm vụ chuyên môn, các đề án của thành phố theo sự hướng dẫn của Sở.

Việc sắp xếp cần tính đến các trường mới xây dựng và trụ sở dôi dư sau sắp xếp.

Các trường nằm trên địa bàn giáp ranh giữa các phường, xã cần lấy ý kiến của Sở GD-ĐT về phương án sáp nhập.

TPHCM ưu tiên sắp xếp trường cùng cấp học quy mô lớn có các phân hiệu. Tùy theo tình hình địa phương, khoảng cách giữa các điểm trường không quá 2 km.

Đối với việc sắp xếp trường phổ thông nhiều cấp học, TP yêu cầu cân nhắc, xem xét sắp xếp các trường gần nhau trong 1 khu đất giáo dục hoặc liền vách.

Việc rà soát, lựa chọn các cơ sở giáo dục đưa vào phương án sáp nhập phải tiến hành thẩm định chặt chẽ hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất đai.

Tên gọi của cơ sở giáo dục sau sáp nhập phải bảo đảm tính khoa học, chuẩn hóa, có ý nghĩa giáo dục, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương.

Phường, xã chịu trách nhiệm sau sắp xếp

Trên cơ sở phương án tổng thể đã được phê duyệt, các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý đội ngũ hoặc khiến học sinh không thể đến trường do việc sắp xếp.

Các địa phương có trách nhiệm bố trí, sắp xếp đội ngũ, cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm kê, bàn giao tài chính, tài sản công, đất đai, các khoản nợ phải thu, phải trả theo quy định.

Việc này phải bảo đảm công khai, minh bạch, không làm thất thoát tài sản nhà nước.