Theo Counterpoint Research, doanh thu tích lũy của đồng hồ thông minh Apple Watch đã vượt 100 tỷ USD trong Quý II. Đây là cột mốc quan trọng cho thấy “táo khuyết” đã định hình thành công một ngành hàng mới trong lĩnh vực thiết bị đeo thông minh.

Hãng nghiên cứu chỉ ra, sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi chuỗi cải tiến liên tục trong tính năng sức khỏe, từ cảm biến điện tâm đồ ECG được Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt trên Series 4 đến tính năng phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ trên Series 10.

Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, từ dòng SE giá phải chăng đến Watch Ultra cao cấp, đã giúp Apple tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt tại các thị trường mới nổi nhạy cảm về giá.

Apple Watch cũng đóng vai trò “chất keo” giữ chân người dùng trong hệ sinh thái iPhone, nhờ khả năng kết nối độc quyền.

Như Counterpoint nhận định, Apple đã tạo ra một “phân khúc mới trong thị trường đồng hồ cao cấp, thách thức cả đồng hồ analog truyền thống”.

Top 5 thương hiệu smartwatch toàn cầu quý II, theo Counterpoint.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn màu hồng. Apple đã trải qua 7 quý liên tiếp sụt giảm doanh số smartwatch tính theo năm, do chu kỳ thay mới kéo dài, thiếu đột phá phần cứng và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ.

Riêng tại Trung Quốc - thị trường smartwatch lớn nhất thế giới, Huawei đã vượt lên nắm vị trí số 1 trong quý II nhờ lô hàng tăng mạnh 52% so với cùng kỳ năm 2024.

“Huawei vượt lên dẫn đầu nhờ danh mục đa dạng, lợi thế sân nhà và mức giá cạnh tranh từ trung đến cao cấp”, nhà phân tích Anshika Jain nhận xét.

Hơn 3/4 doanh số smartwatch của Huawei tập trung ở Trung Quốc, với phân khúc chủ đạo nằm trong khoảng 100 - 400 USD. Song song đó, hãng cũng mở rộng dần ra châu Âu, Trung Đông - châu Phi và châu Á - Thái Bình Dương.

Theo số liệu quý II, top 5 thương hiệu smartwatch hàng đầu thế giới lần lượt là Huawei, Apple, Xiaomi, Imoo và Samsung.

Balbir Singh, nhà phân tích của Counterpoint, đánh giá Trung Quốc lần đầu tiên trở thành thị trường đóng góp nhiều nhất cho smartwatch cao cấp toàn cầu, nhờ sự kết hợp giữa giá cả phù hợp, chính sách hỗ trợ và tích hợp sâu với hệ sinh thái ứng dụng nội địa.

Dự báo, thị trường smartwatch sẽ tăng trưởng 7% trong năm 2025. Các hãng sẽ cạnh tranh mạnh mẽ ở khả năng theo dõi sức khỏe chính xác hơn, AI cá nhân hóa trải nghiệm và thời lượng pin dài hơn.

Theo Giám đốc Counterpoint David Naranjo, Giám đốc Counterpoint, lòng trung thành của khách hàng là chưa đủ. “Người dùng mong đợi giá trị mới, từ dữ liệu sức khỏe được FDA phê duyệt, AI gợi ý thông minh đến tiện ích mở rộng. Trung Quốc đang đặt nhịp cho thị trường, nhưng nửa cuối 2025 sẽ là phép thử cho Apple và Samsung nếu muốn lấy lại đà tăng trưởng”.

Counterpoint cho rằng sự ra mắt loạt sản phẩm mới như Watch Series 11 (phiên bản kỷ niệm 10 năm), Watch Ultra 3 và có thể là SE 3 trong nửa cuối năm sẽ giúp Apple đảo chiều tình thế.

Các thiết bị này dự kiến tích hợp thêm nhắn tin vệ tinh, đo huyết áp và Apple Intelligence trên nền tảng watchOS 12.