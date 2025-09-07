“Nỗi đau” mang tên iPhone gập

Sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nhất mùa thu – thậm chí có thể là của cả năm – của Apple đang đến rất gần. Nhưng có thể với nhiều người, loạt iPhone 17 (gồm iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max) lại không mang đến nhiều cảm xúc.

Một concept iPhone 17 Air - chiếc iPhone siêu mỏng dự kiến ra mắt ngày 10/9 (giờ Việt Nam). Ảnh: Technizo Concept

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Apple vẫn chưa giới thiệu iPhone màn hình gập – sản phẩm mà người dùng thực sự mong chờ. Thay vào đó, họ sẽ phải chứng kiến một mẫu iPhone siêu mỏng mới, vốn không nằm trong danh sách kỳ vọng của số đông.

Một khảo sát gần đây cho thấy:

3,3% người tham gia cho biết họ sẽ chờ đợi iPhone gập.

20,1% sẵn sàng cân nhắc mua Galaxy Z Fold hoặc Z Flip nếu Apple không sớm tham gia thị trường.

10,2% sẽ cân nhắc dòng Pixel Fold của Google.

Thoạt nghe, con số 3,3% có vẻ nhỏ, chưa đủ để khiến “gã khổng lồ Cupertino” mất ngủ. Nhưng nếu cộng gộp 20,1% và 10,2%, tức 30,3% iFan cân nhắc rời bỏ hệ sinh thái, đó thực sự là tín hiệu đáng lo ngại.

Liệu Z Fold 7 và Pixel 10 Pro Fold có “bùng nổ” sau khi iPhone 17 ra mắt? Câu trả lời có lẽ là không. Dù tỷ lệ khảo sát khá cao, không có nghĩa là hàng triệu người dùng iPhone sẽ ngay lập tức rời bỏ Apple để chạy sang Samsung hoặc Google.

Tuy nhiên, điều chắc chắn là sự thất vọng. Nhiều iFan sẽ hụt hẫng khi sự kiện ngày 9/9 không hề nhắc đến – dù chỉ là một teaser ngắn ngủi – về iPhone gập.

Nếu Apple tiếp tục chậm trễ và không ra mắt iPhone Fold thế hệ đầu vào đầu năm sau, trong khi Samsung tung ra Z Fold 8 và Z Flip 8, tình thế có thể đảo chiều. Đây có thể là giọt nước tràn ly khiến không ít người dùng “chuyển hộ khẩu” sang Android.

Hiện giới phân tích dự đoán, iPhone gập có thể bán được 8–10 triệu máy vào năm 2026. Con số này cao hơn tổng lượng Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 bán ra năm ngoái, nhưng không phải không thể bị Samsung vượt qua. Đặc biệt nếu Z Fold 7 và Z Flip 7 năm nay tiếp tục được đón nhận nồng nhiệt, cán cân sẽ càng nghiêng về phía Samsung.

Lòng trung thành với thương hiệu Apple đang lung lay

Một chi tiết đáng chú ý: khảo sát SellCell trước thềm iPhone 16 năm ngoái cho thấy chỉ 0,1% người dùng cân nhắc chuyển sang Samsung, Google hay hãng khác. Một con số cực kỳ nhỏ.

Thế nhưng năm nay, 30,3% lại nói rằng họ sẽ cân nhắc smartphone gập Android nếu iPhone Fold không xuất hiện trước 2026 hoặc 2027. So sánh này có phần khập khiễng do chứa nhiều giả định, nhưng rõ ràng Apple đang đối mặt với bài toán lòng trung thành – thứ vốn được xem là lợi thế bất khả chiến bại của hãng.

Concept iPhone gập. Ảnh: 9to5mac

Nói cách khác, Apple bắt đầu gặp chính vấn đề mà Samsung và các hãng Android từ lâu đã phải đau đầu: giữ chân khách hàng. Trước đây, Apple thường “miễn nhiễm” với nguy cơ này, nhưng nay tình hình đã khác.

Khảo sát còn cho thấy một điểm đáng lưu ý khác: nhiều người dùng Apple đánh giá thiết kế iPhone 17 Air ấn tượng hơn Samsung Galaxy S25 Edge. Tuy nhiên, không ít fan lại ưa chuộng sự kết hợp của pin 3.900mAh và độ mỏng 5,8mm trên Galaxy S25 Edge hơn là 2.800mAh cùng độ mỏng 5,5mm của iPhone 17 Air.

Video concept iPhone gập với thiết kế Touch ID. (Nguồn: ConceptsiPhone)

Nếu năm sau Samsung tung ra Galaxy S26 Edge với pin 4.200mAh hoặc hơn mà vẫn giữ thiết kế mỏng nhẹ, sự so sánh sẽ còn bất lợi hơn cho Apple.

Điều này cho thấy, ngay cả khi Apple nỗ lực đổi mới bằng iPhone siêu mỏng, họ vẫn có nguy cơ không đáp ứng được kỳ vọng thực tế của người dùng.

Từ trước tới nay, Apple luôn khéo léo giữ chân người dùng bằng hệ sinh thái khép kín và sự ổn định của iOS. Nhưng khảo sát năm nay cho thấy: chỉ sự ổn định thôi là chưa đủ. Người dùng muốn thấy sự đột phá, và smartphone gập chính là cánh cửa mở ra tương lai đó.

Nếu Apple tiếp tục “chậm chân”, để Samsung và Google củng cố vị thế trong phân khúc gập, hãng sẽ phải đối mặt với sự xói mòn lòng trung thành thương hiệu – thứ vốn được xem là nền tảng cho thành công lâu dài của họ.

iPhone 17, dù được nâng cấp mạnh mẽ, vẫn không thể che giấu khoảng trống đó. Vấn đề lớn nhất của Apple lúc này không nằm ở hiệu năng hay thiết kế, mà ở việc họ chưa bắt kịp xu hướng mà chính người dùng của mình đang chờ đợi.

(Theo PhoneArena, CNET)