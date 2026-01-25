Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội đã bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cử nhân “Làn xanh” (Blue Rapid Track - BRT) như một lựa chọn học tập tăng tốc dành cho các sinh viên có mục tiêu rõ ràng và năng lực học tập nổi trội.

Điểm cốt lõi của chương trình nằm ở việc tái cấu trúc trải nghiệm học tập, hỗ trợ sinh viên phân bổ thời gian, tối ưu học phần và các hoạt động trải nghiệm.

Sinh viên chương trình này được đăng ký học vượt ngay từ học kỳ đầu, với khuyến nghị từ 20–24 tín chỉ mỗi học kỳ, áp dụng cơ chế miễn, giảm học phần và giảm trừ học phí đối với một số học phần. Tuy nhiên, nhà trường cũng đặt ra các tiêu chí sàng lọc và cơ chế theo dõi tiến độ chặt chẽ nhằm đảm bảo việc học vượt không làm suy giảm chất lượng đào tạo, giúp sinh viên sớm tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học lên bậc cao hơn.

Sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: ULIS.

Chia sẻ với VietNamNet, PGS.TS. Hà Lê Kim Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN cho hay, chương trình này được thiết kế dành cho những sinh viên có năng lực học tập tốt, tinh thần kỷ luật cao và định hướng phát triển rõ ràng. Tân sinh viên có thể tham gia ngay nếu đáp ứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên ngành hoặc vượt qua bài đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường.

Với sinh viên sau học kỳ I năm nhất, điều kiện xét tuyển là điểm trung bình học tập từ 3.2/4.0 trở lên, kèm theo kế hoạch học tập cá nhân rõ ràng.

Trong năm học 2025 -2026, chương trình đã được triển khai thí điểm cho các tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc, trước khi mở rộng sang các ngành khác trong những năm tiếp theo.

Sinh viên BRT được thụ hưởng một hệ sinh thái học tập chuyên biệt, mang tính cá nhân hóa cao, với sự đồng hành của cố vấn học tập và đội ngũ mentor 1-1 , hỗ trợ từ học thuật đến định hướng phát triển nghề nghiệp.

Theo bà Kim Anh, so với chương trình đào tạo 4 năm, BRT mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt: sinh viên tốt nghiệp sớm hơn một năm, đồng nghĩa với việc có thể đi làm sớm, tích lũy kinh nghiệm và có thu nhập sớm.

“Chương trình cũng ưu tiên sinh viên trong các cơ hội thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp đối tác, đồng thời mở ra lộ trình liên thông lên bậc thạc sĩ cho những người học có định hướng học thuật dài hạn”, bà Kim Anh nói.