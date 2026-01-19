Tối 18/1, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức chung kết “Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm” - cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn nhất trường, được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Vượt qua các vòng thi sơ khảo, 12 nữ sinh và 12 nam sinh xuất sắc nhất đã chính thức góp mặt trong chung kết.

Trải qua các phần thi chính tại chung kết (gồm trình diễn trang phục áo dài, trang phục thể thao và trang phục dạ hội; ứng xử), ban tổ chức đã trao vương miện hoa khôi cho nữ sinh Phan Trâm Anh (số báo danh 10, lớp Anh 02, chuyên ngành chất lượng cao Tiếng Anh thương mại, khóa 61).

Nữ sinh Phan Trâm Anh trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Thanh Hùng

Nữ sinh đã tỏa sáng bằng nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp hiện đại, tự tin và đầy sức hút của sinh viên Ngoại thương.

Không chỉ ghi dấu ấn qua từng phần thi bằng phong thái điềm tĩnh và tư duy sắc sảo, cô bạn còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, tinh thần cầu tiến và hình ảnh thế hệ trẻ dám thể hiện, khẳng định giá trị bản thân.

Nữ sinh Phan Trâm Anh trong phần thi trang phục thể thao. Ảnh: Thanh Hùng

Sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng Trung HSK 4, cô bạn cũng từng xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi thuyết trình do Hội đồng Anh tổ chức và là Quán quân lớp MC chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Trâm Anh còn tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và các dự án thiện nguyện.

Với ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025, nữ sinh Phan Trâm Anh nhận được giải thưởng có tổng giá trị hơn 103 triệu đồng.

Nữ sinh Phan Trâm Anh (chuyên ngành chất lượng cao Tiếng Anh thương mại, khóa 61) giành danh hiệu Hoa khôi cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương 2025” tại Trường ĐH Ngoại thương.

Tại chung kết cuộc thi, ban tổ chức cũng đã trao danh hiệu Á khôi 1 cho nữ sinh Vũ Phương Anh (số báo danh 08; lớp Anh 02, chuyên ngành chất lượng cao Quản trị kinh doanh quốc tế, khóa 64) với phần thưởng tổng trị giá hơn 65 triệu đồng.

Nữ sinh Vũ Phương Anh (bên trái) giành danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2025.

Danh hiệu Á khôi 2 thuộc về nữ sinh Nguyễn Hà Mỹ Anh (số báo danh 02; lớp Anh 01, chuyên ngành chất lượng cao Tiếng Anh thương mại, khóa 62) với phần thưởng tổng giá trị hơn 62 triệu đồng.

Nữ sinh Nguyễn Hà Mỹ Anh giành danh hiệu Á khôi 2.

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao danh hiệu Hoa khôi Tài năng cho nữ sinh Ngô Quế Anh (số báo danh 11; lớp Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Báo chí và Tuyên truyền, khóa 63); danh hiệu Hoa khôi Thương trường cho nữ sinh Nguyễn Ngọc Thanh Mai (số báo danh 04; lớp Anh 02, chuyên ngành chất lượng cao Kinh tế quốc tế, khóa 64).

Nữ sinh Ngô Quế Anh giành danh hiệu Hoa khôi Tài năng.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Thanh Mai giành danh hiệu Hoa khôi Thương trường. Ảnh: Thanh Hùng

Danh hiệu Nam vương Duyên dáng Ngoại thương năm 2025 được ban tổ chức trao cho nam sinh Nguyễn Cao Thiên Bảo.

Nam sinh Nguyễn Cao Thiên Bảo giành danh hiệu Nam vương Duyên dáng Ngoại thương. Ảnh: Thanh Hùng

Bên cạnh tìm kiếm những gương mặt nổi bật đại diện cho nét đẹp của sinh viên Ngoại thương, cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2025 đặc biệt chú trọng đến việc tôn vinh vẻ đẹp của trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và khả năng ứng xử tinh tế, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về một thế hệ luôn nỗ lực khẳng định giá trị bản thân bằng vẻ đẹp của tri thức, sự tự tin và lòng nhân ái.