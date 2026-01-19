“Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm” là cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn nhất tại Trường ĐH Ngoại thương, được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Thí sinh SBD 01 - Đỗ Thúy Hiền. Ảnh: Thanh Hùng.

Bên cạnh tìm kiếm những gương mặt nữ sinh nổi bật đại diện cho nét đẹp của sinh viên Ngoại thương, cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2025” đặc biệt chú trọng đến việc tôn vinh vẻ đẹp của trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và khả năng ứng xử tinh tế - những phẩm chất làm nên hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, truyền cảm hứng cho giới trẻ ngày nay.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, cuộc thi mong muốn lan tỏa thông điệp về một thế hệ luôn nỗ lực khẳng định giá trị bản thân bằng vẻ đẹp của tri thức, sự tự tin và lòng nhân ái.

Thí sinh SBD 02 - Nguyễn Hà Mỹ Anh trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Thanh Hùng.

Với chủ đề “Steel in Silk”, “Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2025” không chỉ hướng tới vẻ đẹp để ngắm nhìn mà còn là vẻ đẹp để lan tỏa, để thuyết phục và để làm chủ cuộc chơi - nơi mà các nữ sinh Ngoại thương khẳng định mình trong kỷ nguyên mà trí tuệ và bản lĩnh là yếu tố dẫn lối thành công.

Thí sinh SBD 03 - Phạm Quỳnh Chi trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Thanh Hùng.

Tại đêm chung kết này, top 12 nữ sinh và nam sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau tranh tài để tìm ra gương mặt Hoa khôi và Nam vương Duyên dáng Ngoại thương. Đêm chung kết diễn ra với 5 phần thi.

Thí sinh SBD 04 - Nguyễn Ngọc Thanh Mai trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Thanh Hùng.

Ở phần thi đầu tiên của đêm chung kết - trình diễn trang phục áo dài, các thí sinh thể hiện sự duyên dáng, khả năng trình diễn chuyên nghiệp và bản lĩnh sân khấu trong tà áo dài truyền thống.

Thí sinh SBD 05 - Đỗ Hương Giang trong phần thi trang phục áo dài.

Thí sinh SBD 06 - Vũ Ngọc Ánh trong phần thi trang phục áo dài.

Thí sinh SBD 08 - Vũ Phương Anh trong phần thi trang phục áo dài

Tại vòng thi trình diễn trang phục thể thao, các thí sinh phải thể hiện nét khỏe khoắn, sự tự tin và tinh thần thể thao năng động trên sân khấu.

Thí sinh SBD 01 - Đỗ Thúy Hiền trong phần thi trang phục thể thao.

Thí sinh SBD 03 - Phạm Quỳnh Chi trong phần thi trang phục thể thao. Ảnh: Thanh Hùng.

Thí sinh SBD 05 - Đỗ Hương Giang trong phần thi trang phục thể thao.

Thí sinh SBD 07- Lưu Đỗ Ngọc Ánh trong phần thi trang phục thể thao.

Thí sinh SBD 10 - Phan Trâm Anh trong phần thi trang phục thể thao.

Vòng thi Tài năng, các thí sinh đã trình diễn tiết mục tài năng nhằm tìm ra người sẽ dành giải thưởng phụ Hoa khôi Tài năng.

Các thí sinh trình diễn ở phần thi tài năng.

Thí sinh SBD 02 - Nguyễn Hà Mỹ Anh trong phần thi tài năng. Ảnh: Thanh Hùng.

Thí sinh SBD 06 - Vũ Ngọc Ánh ở phần thi tài năng.

Thí sinh SBD 11 - Ngô Quế Anh ở phần thi tài năng. Ảnh: Thanh Hùng.

Tại phần thi Trình diễn trang phục dạ hội, các thí sinh đã thể hiện sự thanh lịch, chỉn chu trong từng bước đi. Sau phần trả lời câu hỏi ứng xử, ban tổ chức sẽ tìm ra các thí sinh giành những danh hiệu cao nhất của cuộc thi.

Các thí sinh đã cùng nhau tranh tài để giành các giải thưởng của chương trình gồm: 1 giải Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 với tổng giá trị giải thưởng hơn 103 triệu đồng. 1 giải Á khôi 1 và 1 giải Á khôi 2.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng sẽ trao 1 giải Nam vương Duyên dáng Ngoại thương 2025 với tổng giá trị giải thưởng hơn 73 triệu đồng.

Các nam sinh viên dự chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương Beauty & Charm 2025. Ảnh: Thanh Hùng.

PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho hay, đây là cuộc thi thể hiện rất nhiều giá trị của sinh viên.

“Với chủ đề “Steel in Silk”, cuộc thi “Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2025” muốn gửi thông điệp về sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ, cứng rắn, đầy tính kỷ luật, được tôi luyện và sự dịu dàng, nhẹ nhàng. Đó cũng là những giá trị mà nhà trường mong muốn sinh viên được tích lũy trong quá trình học tập và tu dưỡng tại trường: Mềm mại nhưng không mềm yếu; cứng rắn, bản lĩnh nhưng không cứng nhắc; đầy bản sắc, màu sắc, rất linh hoạt nhưng không đánh mất bản thân và giữ được những nét đẹp nhất, tinh túy nhất của sinh viên Ngoại thương”, bà Hiền chia sẻ.