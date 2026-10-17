Cử tri phản ánh Thông tư số 33 năm 2005 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập nhưng đến nay vẫn được áp dụng sau hơn 20 năm.

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đã báo cáo trước Quốc hội kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ nhất, trong đó có nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết quyền lợi của cử tri bị ảnh hưởng do văn bản quy phạm pháp luật chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc còn thiếu thống nhất.

Cụ thể, cử tri tỉnh Gia Lai phản ánh Thông tư số 33 năm 2005 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập nhưng đến nay vẫn được áp dụng sau hơn 20 năm.

Qua giám sát cho thấy, Thông tư số 33 chỉ quy định việc phân hạng trường và hệ số phụ cấp chức vụ đối với ba loại hình trường phổ thông gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; chưa có quy định đối với trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong khi đó, mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học đã được Luật Giáo dục năm 2005 ghi nhận và tiếp tục được khẳng định tại Luật Giáo dục năm 2019.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga báo cáo trước Quốc hội

Đáng chú ý, Thông tư số 33 được ban hành sau khi Luật Giáo dục năm 2005 được Quốc hội thông qua gần 6 tháng và việc Thông tư số 33 chậm được sửa đổi, bổ sung đã tạo ra khoảng trống chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo trường phổ thông có nhiều cấp học. Một văn bản “tạm thời” tồn tại hơn hai thập kỷ cho thấy sự chậm trễ trong việc hoàn thiện chính sách, cần được khắc phục dứt điểm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trong tháng 10/2026 theo đúng lộ trình đã báo cáo; đồng thời bảo đảm quy định mới xử lý đầy đủ bất cập về phụ cấp chức vụ đối với lãnh đạo trường phổ thông có nhiều cấp học.

Cử tri tỉnh Tuyên Quang phản ánh tình trạng trẻ em trong cùng một lớp mẫu giáo nhưng hưởng mức hỗ trợ ăn trưa khác nhau.

Qua giám sát cho thấy, theo Nghị định số 277, trẻ em từ 3-5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng; trong khi trẻ ngoài 5 tuổi áp dụng theo Nghị định số 105 chỉ được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng. Sự chênh lệch này tạo ra bất hợp lý ngay trong cùng một nhóm trẻ có điều kiện học tập và sinh hoạt tương đồng, gây khó khăn cho cơ sở giáo dục khi tổ chức bữa ăn, đồng thời chưa bảo đảm nguyên tắc công bằng trong thụ hưởng chính sách.

Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, trong tháng 10/2026, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105, trong đó nâng mức hỗ trợ ăn trưa để thống nhất với Nghị định số 277.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105 theo đúng lộ trình; bảo đảm mức hỗ trợ ăn trưa được quy định thống nhất, công bằng, đồng thời làm rõ nguyên tắc xử lý trong thời gian chuyển tiếp để tránh tiếp tục phát sinh chênh lệch chính sách giữa các nhóm trẻ có điều kiện học tập, sinh hoạt tương đồng.

Bộ GD-ĐT cần nghiêm túc rút kinh nghiệm

Bà Lê Thị Nga cũng cho biết một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với địa phương chưa thật sự chặt chẽ.

Cụ thể, cử tri TPHCM kiến nghị Bộ GD-ĐT có các giải pháp để bảo đảm việc cung ứng kịp thời, tránh tình trạng thiếu sách giáo khoa trong năm học 2026-2027.

Qua giám sát cho thấy, mặc dù Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị xuất bản, phát hành để cung ứng sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ, không để học sinh thiếu sách khi bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, sau khai giảng năm học 2026-2027, năm học đầu tiên triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn xảy ra tại nhiều địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ GD-ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa và công khai kết quả để cử tri theo dõi, giám sát. Đồng thời, khẩn trương triển khai các giải pháp cung ứng đủ số sách giáo khoa còn thiếu; không để tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa trong các năm học tiếp theo.