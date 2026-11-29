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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 9
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28/11 18:00
|Bắc Ninh 0-0 Đà Nẵng
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FPT Play
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CA TP Hồ Chí Minh 2-4 HAGL
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28/11 19:15
|Hà Nội 2-1 Hà Tĩnh
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 12
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28/11 22:00
|Leeds 3-0 Coventry
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FPT Play
|Manchester United 0-4 Brentford
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29/11 00:30
|Ipswich 2-2 Aston Villa
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 14
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28/11 20:00
|Real Betis 0-1 Vallecano
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ON Football, SCTV15
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28/11 22:15
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Malaga 3-4 Bilbao
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ON Football, SCTV15
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29/11 00:30
|Elche 2-3 Atl Madrid
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ON Football, SCTV15
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29/11 03:00
|Real Madrid 1-2 Alaves
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ON Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 13
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28/11 21:00
|Frosinone 3-0 Parma
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MyTV
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29/11 00:00
|Torino 1-2 Lazio
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MyTV
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29/11 02:45
|Inter Milan 4-1 Genoa
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 11
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28/11 21:30
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Cologne 5-0 Elversberg
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Mainz 05 2-1 Union Berlin
|Hamburger 0-0 Bayern Munich
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Paderborn 8-1 Schalke 04
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29/11 00:30
|Stuttgart 2-2 Frankfurt
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 12
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28/11 23:15
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Angers 2-5 RC Lens
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ON Plus
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29/11 02:45
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Le Havre 1-3 Strasbourg
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Le Mans 2-1 Lille
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Nice 4-1 Troyes
|PSG 2-0 Lorient
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 13
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28/11 19:15
|Al Hazem 0-1 Al Nassr
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28/11 21:20
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Al Ettifaq 1-3 Al Hilal
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29/11 00:30
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Al Ahli 3-1 Al Taawoun
Độc giả dễ dàng tra cứu kết quả Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 cùng những giải đấu lớn như World Cup, EURO, Asian Cup và AFC Champions League.
Kết quả V.League, Cúp Quốc gia, đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và các giải trẻ cũng được cập nhật thường xuyên.
Thông tin được tổng hợp theo ngày, từng giải đấu, gồm tỷ số chung cuộc, kết quả hiệp một, cầu thủ ghi bàn và diễn biến nổi bật.
Bên cạnh đó, bảng xếp hạng bóng đá được cập nhật sau mỗi vòng, giúp độc giả theo sát cuộc đua vô địch, giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng.