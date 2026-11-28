Ronaldo và Al Nassr giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Al Hazm tại giải VĐQG Saudi Arabia, nhờ pha lập công của Samu Costa, tiếp tục nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Al Nassr giành trọn ba điểm sau chiến thắng 1-0 trước Al Hazm tại giải VĐQG Saudi Arabia. Dù không tạo ra cơn mưa bàn thắng, đội bóng của siêu sao Ronaldo vẫn hoàn thành mục tiêu trong trận đấu có thế trận áp đảo.

Ngay từ đầu, Al Nassr chủ động triển khai tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn và tìm kiếm khoảng trống trước hàng phòng ngự đội chủ nhà. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 26, khi Samu Costa ghi bàn thắng mở tỷ số.

Ronaldo không ghi bàn trận này nhưng Al Nassr vẫn biết cách giành 3 điểm - Ảnh: CLB

Có lợi thế dẫn bàn, Al Nassr tiếp tục duy trì sức ép nhằm gia tăng cách biệt. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của đội khách chưa đủ hiệu quả để tạo thêm khác biệt trên bảng tỷ số.

Theo thống kê, Al Nassr kiểm soát bóng 56%, tung ra 14 cú sút, trong đó có 5 lần trúng đích. Những con số cho thấy sự vượt trội về khả năng tổ chức tấn công của đội khách.

Ở chiều ngược lại, Al Hazm chỉ cầm bóng 44%, thực hiện ba pha dứt điểm và có một lần đưa bóng trúng mục tiêu. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự đối phương.

Chiến thắng 1-0 giúp Al Nassr tiếp tục tích lũy điểm số quan trọng trong cuộc đua tại Saudi Arabia.

Dù chưa thể hiện hiệu suất ghi bàn như kỳ vọng, đội bóng của Ronaldo vẫn có được điều quan trọng nhất là ba điểm, qua đó duy trì động lực cho chặng đường tiếp theo.



