Jose Mourinho cùng Kylian Mbappe đồng thanh bảo vệ Vinicius, người bị la ó và thay ra trong trận Real Madrid thắng Leipzig 4-1 ở Champions League.

Vài ngày trước, Jose Mourinho nói rằng Andriy Lunin cũng xứng đáng được ra sân. Ông nhấn mạnh mình không nói đùa. Có thể là vậy, nhưng điều ông vẫn chưa thể làm là để Thibaut Courtois nghỉ trong một trận đấu như đêm thứ Tư.

Gần như cả hiệp 1 có thể được tóm gọn bằng màn trình diễn của thủ môn người Bỉ: một pha cứu thua xuất thần trước Romulo và một lần chiến thắng Nkunku trong tình huống đối mặt, khi tỷ số vẫn là 0-0.

Vinicius mờ nhạt và liên tục bị la ó. Ảnh: RMCF

Ngay sau đó, Real Madrid mở tỷ số nhờ công Bernardo Silva từ một tình huống bóng bật ra khỏi tay người đồng nghiệp Maarten Vandevoordt, dù thủ môn này vừa có pha cản phá xuất sắc.

“Điều duy nhất tôi không thích ở trận đấu là bàn thắng của Leipzig, bởi Courtois không đáng phải nhận bàn thua ấy. Với hai pha cứu thua đó, cậu ấy không đáng bị các đồng đội làm hỏng buổi tối của mình”, Mourinho phàn nàn.

Ngoài chuyện ấy, ông không có nhiều điều để chê trách. Ngay cả Vinicius Junior cũng được ông bảo vệ, khi phải rời sân đầy thất vọng nhường chỗ cho Yan Diomande - người ghi bàn ấn định kết quả 4-1.

“Vini đã có trận đấu tốt về mặt chiến thuật, đáp ứng yêu cầu của HLV. Tôi không biết cậu ấy có buồn hay không”, Mourinho nói khi được hỏi về chuyện này.

“Chỉ Vinicius mới biết được. Tôi hài lòng với cậu ấy. Trong 3 cầu thủ tấn công, cậu ấy gánh trách nhiệm lớn nhất trong việc bảo đảm sự cân bằng. Mọi người chờ đợi Vini tạo khác biệt bằng những pha xử lý cá nhân, nhưng tôi thích trận đấu của cậu ấy”.

Kylian Mbappe cũng được đề cập đến Vinicius ngay khi trận đấu kết thúc. Tuyển thủ Brazil nhanh chóng rời sân khi đồng đội đang cảm ơn khán giả.

Phản ứng của Vinicius khi biết mình bị thay ra. Ảnh: Diario AS

“Vini buồn cũng là điều tốt, bởi điều đó có nghĩa cậu ấy muốn cống hiến thật nhiều cho đội bóng và người hâm mộ”, Mbappe chia sẻ. “Cậu ấy cần bình tâm và tự hào về bản thân”.

Còn phải chấp hành án treo giò 3 trận nữa tại La Liga, Vinicius cũng không tìm được chút khuây khỏa nào ở Champions League, ngay cả trước một đối thủ vừa sức như Leipzig. Anh không thực hiện một pha qua người nào, tung ra 2 cú sút trúng đích và phải rời sân ở phút 70.

Ngay khi nhận ra mình sắp bị thay ra, cầu thủ Brazil đã đứng sát đường biên để có thể rời sân nhanh nhất. Không rõ có phải anh muốn hạn chế những tiếng huýt sáo phản đối lúc ra sân - vốn đã vang lên trong trận đấu - hay không.

Trước phút 30, một đường chuyền hỏng của anh trong pha phản công đã khiến khán đài nổi lên tiếng la ó. Tại đó, luôn có một bộ phận khán giả phản đối anh, dường như chỉ sẵn lòng tha thứ nếu anh hồi sinh trên sân cỏ.

“Khi bị la ó ngay trên sân nhà, bạn sẽ thấy tổn thương”, Mourinho kết luận.