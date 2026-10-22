Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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21/10 23:45
|Como 4-1 MU
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TV360, On Football
|Lille 2-2 Galatasaray
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TV360, On Sports
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22/10 02:00
|Aston Villa 3-1 Viking
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TV360, On Football
|Bayern Munich 2-2 Arsenal
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TV360
|Club Brugge 3-0 Lens
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TV360, On Sports +
|Inter Milan 1-0 Shakhtar Donetsk
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TV360
|Betis 1-0 Feyenoord
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TV360
|Real Madrid 4-1 RB Leipzig
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TV360
|Sporting Lisbon 2-3 LASK Linz
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TV360, On Sports +
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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22/10 01:00
|Levante 3-1 Bilbao
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SCTV15
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – BÁN KẾT
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22/10 07:30
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Palmeiras vs Fluminense
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COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT
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22/10 05:00
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Montevideo City vs Atletico Mineiro
|GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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22/10 06:00
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Cincinnati vs DC. United
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