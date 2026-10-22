Kết quả bóng đá hôm nay

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KÊNH TRỰC TIẾP

CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

21/10  23:45

 Como 4-1 MU

TV360, On Football
Lille 2-2 Galatasaray

TV360, On Sports

22/10  02:00

 Aston Villa 3-1 Viking

TV360, On Football
Bayern Munich 2-2 Arsenal

TV360
Club Brugge 3-0 Lens

TV360, On Sports +
Inter Milan 1-0 Shakhtar Donetsk

TV360
Betis 1-0 Feyenoord

TV360
Real Madrid 4-1 RB Leipzig

TV360
Sporting Lisbon 2-3 LASK Linz

TV360, On Sports +

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

22/10  01:00

 Levante 3-1 Bilbao

SCTV15

COPA LIBERTADORES 2026/27 – BÁN KẾT

22/10  07:30

Palmeiras vs Fluminense

COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT

22/10  05:00

Montevideo City vs Atletico Mineiro

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

22/10  06:00

Cincinnati vs DC. United