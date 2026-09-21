‘Quỷ đỏ’ do Carrick dẫn dắt vừa trải qua một trận đấu đáng thất vọng khác, suýt để thua trên sân Fulham, trong trận đấu mà Gary Neville chỉ trích đội chơi “thiếu tập trung”.

Bàn phản lưới của Lisandro Martinez giúp chủ nhà vượt lên ở phút 63, đẩy MU đến gần thất bại thứ 3/5 trận đầu Ngoại hạng Anh mùa này, khi thời gian thi đấu ngày một cạn. Rất may, Cunha đã cứu MU thoát thua ở phút 89, khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1.

Carrick chịu nhiều áp lực trên 'ghế nóng' sau khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của MU. Ảnh: MUFC

Với kết quả này, đội bóng của Carrick mới chỉ có 5 điểm (1 thắng, 2 hòa và 2 thua) trong tổng số 15 điểm tối đa có thể giành được. Theo thống kê của Opta, đây là điểm số thấp nhất của MU ở giai đoạn đầu Ngoại hạng Anh trong hơn chục năm qua, kể từ mùa giải 2014/15.

Đáng chú ý, MU để thua 0-1 Man City ở trận derby tại Old Trafford, trong cảnh đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 23. Họ cũng rơi cảnh bẽ bàng bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, dù sớm dẫn trước đến 2 bàn (thua ngược 2-3).

Một Carrick được cầu thủ và CĐV ủng hộ mùa trước, sau khi về ‘thế vai’, lúc này bắt đầu bị đặt dấu hỏi, liệu ông có thực sự là người phù hợp để dẫn dắt đội tiến lên? Cách dùng người và việc đưa ra những quyết định trong trận đấu của cựu danh thủ, cũng gây ra những bàn tán.

Cựu tiền đạo Arsenal, Perry Groves gọi MU là “đội bóng nửa vời” và cho rằng: “Tôi không nghĩ Carrick có thể trụ được nửa mùa giải”.

Những con số thống kê từ Fotmob cho thấy dàn sao MU chơi thiếu nhiệt, như ở trận đấu mới nhất, họ chạy ít hơn Fulham 6km và là đội có quãng đường di chuyển ít nhất tại Premier League mùa này.

Báo chí Anh đánh giá, việc cầu thủ chơi thiếu nỗ lực và những quyết định chiến thuật chậm chạp là lý do sớm có những đồn thổi, Carrick có thể bị MU sa thải chỉ sau nửa mùa, nếu tình hình không có thay đổi tích cực.