Jose Mourinho tỏ ra vô cùng tức giận sau khi Real Madrid thua Atletico 1-2 trong trận derby, thuộc vòng 7 La Liga.

Khi xuất hiện trong cuộc họp báo, nhà cầm quân Bồ Đào Nha chỉ cần 10 giây để tạo khoảnh khắc được ghi nhớ mãi: tờ giấy in hình 2 pha vào bóng của Lee Kang In và Cuti Romero đối với Fede Valverde và Jude Bellingham.

Mourinho đưa hình ảnh hai pha bóng mà ông cho rằng cầu thủ Atletico phải bị thẻ đỏ. Ảnh: Diario AS

Ông cho rằng cả hai cầu thủ Atletico đều đáng bị truất quyền thi đấu trước giờ nghỉ, nhưng trọng tài Ortiz Arias không đưa ra hình phạt tương xứng.

Trong tình huống va chạm giữa Romero và Bellingham, trọng tài Ortiz Arias không rút thẻ đỏ sau khi xem VAR. Đồng thời, ông cũng xóa thẻ vàng cho tiền vệ người Anh.

Ở pha bóng sau, Lee Kang In đạp vào vùng mắt cá chân của Valverde nhưng không có sự can thiệp từ tổ VAR.

Vì vậy, HLV của Real Madrid công kích trọng tài chính, trọng tài VAR lẫn Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài.

“Lịch sử trận đấu nằm ở đây”, Mourinho nói và giơ hai bức ảnh lên. “Đó là hai thẻ đỏ rõ ràng. Đá 10 người chống 11 khó khăn thế nào... Điều tôi muốn nói là trong hiệp 1, đáng lẽ phải là trận derby mà chúng tôi 11 đấu 9”.

Mourinho càng nói càng gay gắt: “Những người nên vui là CĐV Atletico và Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài, bởi cách họ phân công trọng tài. Mọi thứ rất kỳ lạ. Đầu tiên, danh tính trọng tài đã được biết trước trận đấu một tuần, trong khi tôi được thông báo rằng thông thường chỉ công bố trước 24 giờ.

Sau đó, họ đưa vào điều hành một trọng tài 41 tuổi, chưa từng đạt cấp độ quốc tế... Chắc chắn không phải vì ông ấy là một trọng tài xuất sắc. Rồi ông ấy không thể chịu nổi áp lực. Đó là kiểu áp lực của những năm 1980, điều rất hiếm thấy ngày nay”.

Mourinho chỉ trích gay gắt trọng tài. Ảnh: Diario AS

Cuộc họp báo của Diego Simeone muộn hơn khoảng 20 phút. Ông đáp trả mạnh mẽ những gì Mourinho nói.

“Chúng tôi tôn trọng quan điểm của người khác”, nhà cầm quân Argentina phát biểu.

“Tất cả đều xuất hiện trước công chúng, dù tên bạn là Simeone, Mourinho, Flick hay Pellegrini… Chúng ta cần cẩn trọng với những gì mình nói và biết tôn trọng người khác.

Ai cũng từng thua. Nhưng khi vượt qua giới hạn của sự tôn trọng, dù bạn tên Mourinho, Flick hay Simeone, không phải điều gì cũng được phép. Tuyệt đối không được bước qua ranh giới ấy”.

Kể từ đó, Simeone chỉ đề cập đến chuyên môn. “Nếu các bạn hỏi tôi về trọng tài để tránh nói về bóng đá, thì không đời nào”.