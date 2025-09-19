Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Barcelona đánh bại Newcastle 2-1 ngay tại St James’ Park, mở màn hành trình Champions League 2025/26 bằng chiến thắng ấn tượng.
|Kết quả
|League Stage - 1
|16/09/2025 23:45:00
|PSV Eindhoven 1 - 3 Union St. Gilloise
|16/09/2025 23:45:00
|Athletic Club 0 - 2 Arsenal
|17/09/2025 02:00:00
|Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
|17/09/2025 02:00:00
|Tottenham 1 - 0 Villarreal
|17/09/2025 02:00:00
|Real Madrid 2 - 1 Marseille
|17/09/2025 02:00:00
|Benfica 2 - 3 Qarabag
|17/09/2025 23:45:00
|Olympiakos Piraeus 0 - 0 Pafos
|17/09/2025 23:45:00
|Slavia Praha 2 - 2 Bodo/Glimt
|18/09/2025 02:00:00
|Ajax 0 - 2 Inter
|18/09/2025 02:00:00
|Paris Saint Germain 4 - 0 Atalanta
|18/09/2025 02:00:00
|Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid
|18/09/2025 02:00:00
|Bayern Munich 3 - 1 Chelsea
|18/09/2025 23:45:00
|Club Brugge KV 4 - 1 Monaco
|18/09/2025 23:45:00
|FC Copenhagen 2 - 2 Bayer Leverkusen
|19/09/2025 02:00:00
|Eintracht Frankfurt 5 - 1 Galatasaray
|19/09/2025 02:00:00
|Sporting CP 4 - 1 Kairat Almaty
|19/09/2025 02:00:00
|Newcastle 1 - 2 Barcelona
|19/09/2025 02:00:00
|Manchester City 2 - 0 Napoli
Kết quả bóng đá hôm nay 19/9/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Chelsea và Cole Palmer đầy kiêu hãnh, nhưng Bayern Munich vẫn chiến thắng 3-1 nhờ sự tinh quái của Harry Kane trong trận đấu căng thẳng tột độ.
Inter Milan hạ gục Ajax 2-0 nhờ cú đúp đánh đầu của Marcus Thuram, qua đó giành trọn 3 điểm trận ra quân tại UEFA Champions League 2025/26
Liverpool mở màn Champions League 2025/26 bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Atletico Madrid, trong trận đấu mà kịch tính kéo dài đến tận phút bù giờ.