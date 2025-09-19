editorial_uefa_com manchester_city_v_ssc_napoli_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md1 (2).jpg
De Bruyne gặp lại đồng đội cũ 
editorial_uefa_com manchester_city_v_ssc_napoli_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md1 (1).jpg
Man City dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc
G1Jv8NqWEAAItYZ.jpeg
Phút 21, Di Lorenzo bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi với Haaland
G1Jv4jLWoAAwc0T.jpg
Ít phút sau, HLV Conte rút De Bruyne ra nghỉ để gia cố hàng phòng ngự Napoli
editorial_uefa_com manchester_city_v_ssc_napoli_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md1.jpg
Chơi hơn người, Man City tấn công liên tục
G1J0yahWEAAhLjF.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0
editorial_uefa_com manchester_city_v_ssc_napoli_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md1 (5).jpg
Sang hiệp hai, thế bế tắc được khai thông nhờ cú đánh đầu tinh tế của Haaland
editorial_uefa_com manchester_city_v_ssc_napoli_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md1 (4).jpg
G1J_YJDXMAEaDx5.jpg
Tiền đạo Na Uy ghi bàn thắng thứ 50 ở Champions League sau 49 lần ra sân
editorial_uefa_com manchester_city_v_ssc_napoli_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md1 (3).jpg
Phút 65, Doku lẻn xuống nhân đôi cách biệt
G1KAnyCXMAALe4a.jpg
Niềm vui của tiền đạo cánh người Bỉ
G1KDT6zXIAAxET .jpeg
Man City khởi đầu suôn sẻ ở Champions League 2025/26
G1KKHvuXYAAKhVK.jpg
Foden nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận

Nguồn ảnh: Uefa, ESPN, MCFC

Kết quả
League Stage - 1
16/09/2025 23:45:00 PSV Eindhoven 1 - 3 Union St. Gilloise
16/09/2025 23:45:00 Athletic Club 0 - 2 Arsenal
17/09/2025 02:00:00 Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
17/09/2025 02:00:00 Tottenham 1 - 0 Villarreal
17/09/2025 02:00:00 Real Madrid 2 - 1 Marseille
17/09/2025 02:00:00 Benfica 2 - 3 Qarabag
17/09/2025 23:45:00 Olympiakos Piraeus 0 - 0 Pafos
17/09/2025 23:45:00 Slavia Praha 2 - 2 Bodo/Glimt
18/09/2025 02:00:00 Ajax 0 - 2 Inter
18/09/2025 02:00:00 Paris Saint Germain 4 - 0 Atalanta
18/09/2025 02:00:00 Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid
18/09/2025 02:00:00 Bayern Munich 3 - 1 Chelsea
18/09/2025 23:45:00 Club Brugge KV 4 - 1 Monaco
18/09/2025 23:45:00 FC Copenhagen 2 - 2 Bayer Leverkusen
19/09/2025 02:00:00 Eintracht Frankfurt 5 - 1 Galatasaray
19/09/2025 02:00:00 Sporting CP 4 - 1 Kairat Almaty
19/09/2025 02:00:00 Newcastle 1 - 2 Barcelona
19/09/2025 02:00:00 Manchester City 2 - 0 Napoli