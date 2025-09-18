MU mơ có Vinicius

Trong thời gian qua, MU luôn theo dõi rất kỹ Vinicius Junior và đang mơ đến việc kéo cầu thủ người Brazil về sân Old Trafford.

MU ấp ủ giấc mơ Vinicius. Ảnh: EFE

Sự xuất hiện của Xabi Alonso khiến Vinicius mất đi vị thế số 1 trong chiến thuật Real Madrid – thay vào đó là Kylian Mbappe.

Trong 5 trận chính thức mà Real Madrid trải qua mùa này, có đến 2 lần Vinicius phải vào sân từ ghế dự bị. Tổng cộng, anh bỏ lỡ 196 phút giữa La Liga và Champions League.

MU nhận thấy cơ hội, nên thông qua Casemiro – người có ảnh hưởng lớn trong sự phát triển của Vinicius, cũng như mối quan hệ chung với Carlo Ancelotti – để tác động đến ngôi sao người Brazil.

Vinicius cũng nhận được liên hệ từ Saudi Arabia. Tuy vậy, hiện tại anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở bóng đá châu Âu. MU được xem là một khả năng, nếu ngôi sao 25 tuổi quyết định chia tay Real Madrid.

Man City “giải cứu” Mainoo

Man City trong kỷ nguyên Pep Guardiola vẫn thường tạo nên những thương vụ đầy tính bước ngoặt trên thị trường chuyển nhượng – như trường hợp Gigio Donnarumma mới đây.

Pep tìm cách đưa Mainoo về Man City. Ảnh: Imago

Báo chí Anh đưa tin, trong diễn biến mới nhất, kế hoạch của Man City là chiêu mộ Kobbie Mainoo từ người hàng xóm MU.

Mainoo được đánh giá rất cao, nhưng thường xuyên ngồi dự bị từ khi Ruben Amorim xuất hiện. Gần đây, lần lượt Real Madrid, Atletico và Newcastle bày tỏ ý định ký hợp đồng với anh.

Man City cũng gia nhập cuộc đua khi Pep Guardiola vẫn đang tiến hành quá trình cải tổ đội hình.

Guardiola đánh giá cao tiềm năng Mainoo – bao gồm sự thể hiện của anh khi vào sân trong trận derby gần nhất. Vì vậy, ông muốn có tiền vệ 20 tuổi này để giảm tải cho Rodri, khi Nico Gonzalez gây nhiều thất vọng.

Real Madrid muốn mua Van de Ven

Real Madrid đang nhắm đến mục tiêu Micky van de Ven của Tottenham, như một phần trong kế hoạch cải tổ hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026.

Real Madrid muốn có Van de Ven. Ảnh: SpursOfficial

Với việc David Alaba chia tay vào cuối mùa, đồng thời tương lai Antonio Rudiger cũng không đảm bảo, Xabi Alonso muốn hậu vệ mới trẻ trung hơn.

Trung vệ 24 tuổi người Hà Lan đang khẳng định mình là một trong những tài năng triển vọng nhất Ngoại hạng Anh, thủ lĩnh Tottenham.

Van de Ven sở hữu thể chất vượt trội, có tốc độ tốt và khả năng phán đoán tình huống nhạy bén. Chưa kể, anh còn đá được hậu vệ trái và tấn công hiệu quả.

Hợp đồng của Van de Ven với Tottenham còn thời hạn đến năm 2029. Tuy vậy, Real Madrid tin tưởng vào sức hút của CLB vĩ đại nhất lịch sử.