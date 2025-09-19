Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG BẢNG

18/09

19:15

Bắc Kinh Quốc An 2-2 Công An Hà Nội

 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

18/09  
23:45

Club Brugge 4-1 Monaco

ON FOOTBALL

FC Copenhagen 2-2 Leverkusen

TV 360

19/09  
02:00

Frankfurt 5-1 Galatasaray

ON SPORTS NEWS

Manchester City 2-0 Napoli

ON FOOTBALL

Newcastle 1-2 Barcelona

TV 360

Sporting Lisbon 4-1 Kairat Almaty

ON SPORTS

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

19/09  
05:00

LDU Quito - Sao Paulo

19/09  
07:30

Flamengo - Estudiantes

COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT

19/09  
07:30

Alianza Lima - Universidad de Chile

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 3

18/09  
22:40

Al Taawoun 4-1 Al Ettifaq

Al Kholood 2-1 Damac

19/09  
01:00

NEOM 1-0 Al Okhdood