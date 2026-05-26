Bruno Fernandes dang rộng hai tay khi Patrick Dorgu lao tới ăn mừng cùng anh. Dorgu mở tỷ số trước Brighton, nhưng khoảnh khắc ấy thực sự thuộc về Bruno - người vừa đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh.

Với đường chuyền thành bàn, Bruno Fernandes chính thức cán mốc 21 đường kiến tạo trong một mùa giải, thiết lập kỷ lục mới. Loạt mỹ từ dường như là không đủ để nói về chiến dịch đỉnh cao của tiền vệ Bồ Đào Nha.

Bruno nhận danh hiệu "Vua kiến tạo" mùa 2025/26

Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby” cấp CLB lần thứ 5 trong sự nghiệp. Giải “Cầu thủ hay nhất mùa” của Premier League, cùng kỷ lục kiến tạo mới - Bruno sẽ nhìn lại mùa 2025/26 với niềm tự hào lớn lao.

MU đang xây dựng đội hình xoay quanh Fernandes, khi BLĐ khẳng định, anh là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn. Bởi vậy, có lẽ thương vụ quan trọng nhất “Quỷ đỏ” hè này chính là giữ chân ngôi sao số 8 ở lại Old Trafford.

MU suýt đẩy Bruno Fernandes sang Al-Hilal

Năm ngoái, Bruno từng từ chối đề nghị béo bở của Al-Hilal để tiếp tục gắn bó MU. Tuy nhiên, trong tiết lộ đáng chú ý hồi tháng 12, dường như anh cảm thấy, lãnh đạo CLB muốn mình chuyển tới Saudi Arabia.

Trong một cuộc phỏng vấn, Fernandes nói rằng, anh chưa đưa ra quyết định về tương lai cho tới sau World Cup 2026. Giao kèo với MU còn thời hạn đến tháng 6/2027, kèm điều khoản ký tiếp thêm 12 tháng.

Bản thân Bruno muốn nhận được sự đảm bảo, MU có cùng tham vọng chinh phục đỉnh cao giống mình. Thật vui là HLV Michael Carrick đã giúp Quỷ đỏ tiến gần hơn mục tiêu cạnh tranh danh hiệu vô địch.

Cuộc sống ổn định của Bruno cùng gia đình tại Manchester được cho là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định tương lai, nhất là nếu một “ông lớn” châu Âu kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 56 triệu bảng dành cho các đội bóng ngoài nước Anh hè này.

Bruno Fernandes yêu cuộc sống tại MU. Anh cảm thấy mình giống một người Manchester thực thụ. Xuyên suốt mùa giải, tiền vệ Bồ Đào Nha không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào muốn rời đội bóng. Trận đấu tại Amex cũng chẳng phải ngoại lệ.

Ngay khi phá kỷ lục kiến tạo, Bruno lập tức được các đồng đội vây quanh chúc mừng. Mọi thứ càng trở nên hoàn hảo hơn khi anh trực tiếp ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Lúc VAR công nhận, các đồng đội tiếp tục ùa tới, đẩy Bruno tiến về phía khán đài dành cho fan Red Devils.

Những cú đấm tay đầy cảm xúc của Bruno Fernandes nhận lại tiếng hò reo vang dội từ fan Quỷ đỏ đang phấn khích tột độ. Đó hoàn toàn không giống một lời chia tay. Bruno cảm nhận mình còn “nợ” đội bóng này nhiều điều chưa hoàn thành.

Giữ người đội trưởng bằng mọi giá

Tương lai liên tục bị bàn tán nhưng kỳ vọng hiện tại vẫn là Bruno sẽ ở lại. MU chưa có kế hoạch gia hạn hợp đồng, nhưng điều đó có thể thay đổi khi đến thời điểm thích hợp.

MU còn rất nhiều việc phải làm trên thị trường chuyển nhượng. Thành công của Michael Carrick có thể phụ thuộc lớn vào việc tìm người thay thế Casemiro, cũng như bổ sung thêm nhân sự tuyến giữa.

Nỗ lực của Carrick trong 5 tháng qua sẽ trở nên vô nghĩa nếu MU mua sắm thất bại. Nhưng trên tất cả, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là đảm bảo Bruno Fernandes tiếp tục khoác áo đỏ mùa tới.

Bruno không chỉ mang tới những pha kiến tạo đẳng cấp. Anh còn là thủ lĩnh chuẩn mực trong phòng thay đồ, tấm gương cho mọi cầu thủ hướng tới, và là người luôn kéo tập thể tiến lên trong thời khắc khó khăn.

Tâm lý chiến thắng của Bruno Fernandes cũng được thể hiện rõ trận gặp Brighton. Dù đã phá kỷ lục, tự mình ghi bàn và giúp đội nhà dẫn trước 3-0, anh vẫn không ngừng thúc đẩy toàn đội tìm kiếm thêm bàn thắng.

Sẽ không bất ngờ nếu Bruno nhận những lời đề nghị chuyển nhượng, bởi anh thuộc nhóm cầu thủ tinh hoa bóng đá thế giới. Nếu MU thực sự muốn trở lại cuộc đua vô địch Premier League, giữ chân bản hợp đồng thành công nhất kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson là điều tối quan trọng.