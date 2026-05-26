Các quan chức MU đang lên kế hoạch thực hiện một trong những thương vụ đáng chú ý nhất kỳ chuyển nhượng hè, khi mở đàm phán chiêu mộ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid.

Theo nhiều nguồn tin từ Tây Ban Nha, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng gửi đề nghị khoảng 80 triệu euro cho tiền vệ người Pháp.

MU muốn chốt nhanh thương vụ Tchouameni. Ảnh: RMCF

Ban lãnh đạo MU xem Tchouameni là nhân tố phù hợp để tái thiết tuyến giữa, trong mùa giải họ giành quyền trở lại Champions League.

MU vừa chính thức chia tay Casemiro, người có đóng góp quan trọng với việc “Quỷ đỏ” trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Kinh nghiệm của Casemiro rất quan trọng trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn cuối mùa. Vì thế, MU phải tìm kiếm người có khả năng kế thừa tiền vệ Brazil ngay lập tức.

Trong khi đó, Manuel Ugarte là nỗi thất vọng lớn và đang được đưa lên thị trường chuyển nhượng nhằm có thêm nguồn đầu tư tân binh.

Chính vì vậy, MU muốn đưa về một tiền vệ trung tâm có khả năng đánh chặn, điều tiết và đủ tố chất thủ lĩnh để trở thành hạt nhân mới nơi tuyến giữa.

Tchouameni được đánh giá là mẫu cầu thủ phù hợp với môi trường Premier League nhờ nền tảng thể lực mạnh mẽ, khả năng tranh chấp tốt và sự linh hoạt trong chiến thuật.

Tuyển thủ Pháp vẫn nằm trong kế hoạch của Real Madrid, nên đội bóng Hoàng gia không muốn để anh ra đi dễ dàng. Dù vậy, sự thay đổi trên băng ghế HLV ở Bernabeu có thể mở ra cơ hội cho MU.

Fichajes cho biết, thương vụ này sẽ rất phức tạp, không chỉ bởi mức phí chuyển nhượng lớn mà còn liên quan tới quỹ lương của MU – khi BLĐ “Quỷ đỏ” tìm cách giảm các khoản chi phí.

Dù vậy, MU vẫn tin rằng họ có thể thuyết phục Tchouameni bằng một vai trò trung tâm trong dự án tái thiết đội bóng. “Bom tấn” có thể nổ ngay khi World Cup 2026 đang tranh tài.