Các pha lập công của Dorgu, Mbeumo và Bruno Fernandes giúp MU dẫn trước Brighton 3-0 ngay từ đầu hiệp hai. Bởi thế, Carrick đã tận dụng cơ hội thử lửa hai cầu thủ trẻ Shea Lacey và Tyler Fletcher.

Chiến lược gia 45 tuổi cũng cho thấy phẩm chất cao quý với hành động tung hậu vệ cánh trái Tyrell Malacia vào sân phút 82, để anh thi đấu lần cuối dưới màu áo Quỷ đỏ.

Michael Carrick động viên Malacia khi tung anh vào sân thi đấu lần cuối trong màu áo MU - Ảnh chụp màn hình

Được HLV Ten Hag đưa về sân Old Trafford hè 2022 với mức phí 13 triệu bảng Anh, Malacia gặp phải chấn thương đầu gối nghiêm trọng năm 2023, khiến anh phải nghỉ thi đấu một năm rưỡi.

Malacia trở lại tháng 12/2024 rồi được đem cho PSV mượn. Dù rơi vào danh sách chuyển nhượng hè năm ngoái, nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại và bị đẩy xuống đội U21 MU.

Kể từ ngày Carrick lên nắm quyền, Malacia bắt đầu xuất hiện trong danh sách dự bị ở một số trận Ngoại hạng Anh. Tương lai cầu thủ Hà Lan dần khép lại, khi hợp đồng với Quỷ đỏ đến tháng 6 là hết hạn.

Đến ngày đấu cuối cùng mùa giải, cựu cầu thủ Feyenoord đã có cơ hội nói lời tạm biệt trực tiếp đến người hâm mộ, rồi sau đó đăng dòng trạng thái cảm xúc trên trang Instagram cá nhân.

Malacia sẽ rời MU theo dạng cầu thủ tự do

"Tôi biết ơn từng khoảnh khắc, từng thử thách và từng kỷ niệm cùng MU. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ, các đồng đội, BHL và tất cả mọi người tại CLB vì sự ủng hộ suốt hành trình.

Được khoác lên mình chiếc áo Quỷ đỏ là vinh dự lớn. Chúc MU mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai."

CĐV đội bóng thành Manchester cũng hết lời khen Carrick về nghĩa cử đẹp. Một người nói: "Malacia được thi đấu 10 phút cuối trận với Brighton. Michael Carrick thật tuyệt vời!"

Fan hâm mộ khác bày tỏ: "Carrick có pha xử lý đẳng cấp khi trao cơ hội cho Malacia ra sân. Đây là lần cuối cùng anh khoác áo MU."