Đội bóng thành London thắng Leeds 3-0 ở vòng đấu cuối Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, kết quả đó không thể giúp họ trụ lại sân chơi cao nhất xứ sương mù mùa sau.

Trong bối cảnh khó khăn tài chính bủa vây, West Ham chắc chắn phải bán đi vài cầu thủ quan trọng trong đội hình để cân bằng ngân sách.

MU nhanh chân trong thương vụ chiêu mộ Mateus Fernandes - Ảnh: T.T

Nhân cơ hội ấy, MU vừa chính thức liên hệ chuyển nhượng tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha - Mateus Fernandes.

Đội bóng thành Manchester theo sát đà phát triển của Mateus gần một năm nay và đánh giá cao khả năng của nhân tố trẻ này sau mùa bóng ấn tượng ở Ngoại hạng Anh.

Bất chấp phong độ trồi sụt của West Ham, Mateus Fernandes vẫn luôn chơi hay mỗi khi ra sân, với nguồn năng lượng dồi dào, nhãn quan và khả năng kéo bóng tốt.

Đội bóng thành London từng định giá Mateus dao động từ 70 đến 80 triệu bảng. Tuy nhiên, với việc phải xuống đá giải hạng nhất, sức ép buộc phải bán khiến họ chấp nhận giảm giá xuống khoảng 55 triệu bảng Anh.

Bản thân tài năng trẻ Bồ Đào Nha cũng ưu tiên gia nhập đội chủ sân Old Trafford hơn các nơi khác như Arsenal, Chelsea hay Tottenham.

Bên cạnh đó, Mateus vốn rất ngưỡng mộ đàn anh đồng hương Bruno Fernandes - biểu tượng của MU thời điểm hiện tại.

Nhà báo nổi tiếng của tờ Guardian - Jacob Steinberg mới đây đã tiết lộ: "Thông tin tôi được biết là Mateus Fernandes muốn ở lại Anh. Khả năng cao điểm đến của cậu ấy sẽ là Manchester United."