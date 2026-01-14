Hoàn hảo

Xét trên nhiều phương diện, chiến thắng trước U23 Saudi Arabia ở trận cuối vòng bảng có thể xem là hoàn hảo khi HLV Kim Sang Sik cho các học trò tiếp cận trận đấu là hợp lý, tỉnh táo và đầy kỷ luật.

U23 Việt Nam không lao lên chơi đôi công, cũng chẳng co cụm phòng ngự cực đoan. Đội hình được giữ ở cự ly tốt, khối phòng ngự vận hành chặt chẽ, các tuyến hỗ trợ nhau rõ ràng. Khi có cơ hội, các học trò của HLV Kim Sang Sik sẵn sàng tổ chức phản công nhanh gây sức ép ngược về phía đội chủ nhà.

U23 Việt Nam đang có những trận đấu xuất sắc

Đương nhiên cũng cần phải nói thêm rằng, việc U23 Việt Nam có thể chơi chủ động như thế (đặc biệt trong hiệp 2) xuất phát bởi tình thế thuận lợi hơn so với U23 Saudi Arabia, có nghĩa chỉ cần không thua là giành ngôi đầu bảng.

Nhưng dù thế nào, màn trình diễn trong cuộc đối đầu với U23 Saudi Arabia được coi hay nhất từ trước tới nay của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Đơn giản vì các học trò HLV Kim Sang Sik cho thấy sự tự tin, lạnh lùng, khả năng chịu đựng… phản ánh sự trưởng thành rõ rệt ở sân chơi châu lục.

Còn hơn thế nữa

Dẫu sao, nếu nhìn sâu vào thế trận, U23 Việt Nam vẫn còn những vấn đề cần cải thiện để hoàn hảo hơn. Trên mặt trận tấn công việc quá phụ thuộc Đình Bắc rõ ràng là con dao 2 lưỡi.

Đình Bắc là điểm sáng lớn nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á bởi số 7 có thể vừa tạo đột biến, vừa thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, khi mọi đường lên bóng đều hướng về cầu thủ người xứ Nghệ, tính đa dạng trong tấn công bị hạn chế rất nhiều.

Nhưng vẫn có thể hoàn hảo hơn nữa nếu như HLV Kim Sang Sik có những điều chỉnh

Và thực tế, khi không có Đình Bắ, các phương án tấn công của U23 Việt Nam gặp nhiều vấn đề, như hiệp đấu đầu tiên gặp U23 Kygryzstan hay trong chính chiến thắng trước Saudi Arabia.

Ở hàng phòng ngự, hiệu quả là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trận đấu với Saudi Arabia cũng đã chỉ ra những điểm yếu chết người, đặc biệt khi đối thủ chủ động chơi bóng ngắn, nhiều chạm và khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ biên, giữa trung vệ và biên.

Không ít lần, U23 Saudi Arabia thoát xuống khá nguy hiểm, và nếu không có màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên, cục diện trận đấu hoàn toàn có thể khác.

Vòng tứ kết mang đến những đối thủ khó hơn cả về chuyên môn lẫn tâm lý, cho nên U23 Việt cần hoàn thiện thêm những vấn đề như đa dạng hơn trong tấn công, hàng thủ đòi hỏi khả năng hỗ trợ, bọc lót tốt… Khi đó, sự “hoàn hảo” của U23 Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở một chiến thắng mà trở thành nền tảng cho mục tiêu tiến xa ở giải U23 châu Á thành hiện thực.

