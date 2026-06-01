Brazil có màn chạy đà ấn tượng trước thềm World Cup 2026 khi đánh bại Panama 6-2 trong trận giao hữu đầu tiên của đợt chuẩn bị. Dù đối thủ đến từ Trung Mỹ cũng giành vé dự World Cup và sở hữu hàng phòng ngự khá cứng rắn, đội bóng áo vàng xanh vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội.

Brazil khởi đầu như mơ khi mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Vinicius nhận bóng từ chân Casemiro, anh đột phá thẳng vào trung lộ rồi tung cú sút xa đẹp mắt, đưa đội nhà dẫn 1-0. Tuy nhiên, Panama không dễ dàng sụp đổ. Sau bàn thua, họ vùng lên mạnh mẽ và có khoảng 10 phút kiểm soát thế trận.

Phút 14, Panama được hưởng quả đá phạt ở trung lộ. Cú sút của Amir Murillo đập trúng Cunha trong hàng rào, đổi hướng khiến thủ môn Alisson bất lực, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Dù vậy, Brazil vẫn biết cách tái lập lợi thế trước giờ nghỉ. Phút 39, Vinicius tiếp tục ghi dấu ấn khi xử lý khéo léo bên cánh trái, vượt qua hai cầu thủ Panama rồi tạt bóng xoáy vào trong. Casemiro lẻn xuống đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp 2, HLV Carlo Ancelotti thay gần như toàn bộ đội hình chính. Điều đáng chú ý là các cầu thủ dự bị lại thi đấu bùng nổ hơn. Từ phút 53 đến 63, lần lượt Rayan, Lucas Paqueta và Igor Thiago ghi 3 bàn liên tiếp cho Brazil.

Cuối trận, Danilo lập công giúp Brazil có bàn thứ sáu, trong khi Harvey ghi thêm bàn danh dự cho Panama. Sau chiến thắng này, Brazil sẽ tiếp tục giao hữu với Ai Cập vào đêm 6/6.

Ghi bàn:

Brazil: Vinicius 1', Casemiro 38', Rayan 53', Paqueta 60', Igor Thiago 63' (pen), Danilo 81'

Panama: Cunha 13' (đá phản), Harvey 84'

Đội hình xuất phát:

Brazil: Alisson, Wesley, Sandro, Pereira, Bremer, Bruno Guimaraes, Casemiro, Vinicius, Cunha, Luiz Henrique, Raphinha.

Panama: Mosquera, Cordoba, Murillo, Escobar, Cedeno, Blackman, Harvey, Barcenas, Waterman, Diaz, Rodriguez.