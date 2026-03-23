Vinicius Junior và Diego Simeone một lần nữa nhận được sự chú ý trong trận derby Madrid ở vòng 29 La Liga, nơi chủ nhà giành chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Những hình ảnh truyền hình cho thấy Vinicius – tác giả của 2 bàn thắng cho Real Madrid – hướng về Simeone cười mỉa mai và có những cử chỉ khiêu khích.

Vinicius khiêu khích Simeone. Ảnh: EFE

Về phần mình, Simeone đã báo cho trọng tài thứ 4 về hành động của cầu thủ người Brazil.

Xung đột giữa Vinicius và Simeone từng xảy ra ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng Giêng.

Trong trận đấu đó, Simeone nói với Vinicius khi anh gặp nhiều khó khăn về phong độ và Xabi Alonso còn tại vị: “Florentino Perez sẽ sa thải cậu. Hãy nhớ lấy, ông ấy sẽ sa thải cậu. Ông ấy sẽ sa thải cậu, hãy nhớ những gì tôi đang nói”.

Sau trận đấu ở Saudi Arabia, Vinicius đáp trả trên Instagram với dòng chữ: “Ông lại thua một trận nữa rồi”. Giờ đây, Vini lại mỉa mai “El Cholo” khi hai người tiếp xúc trực tiếp trong trận derby Madrid.

Ở Bernabeu, khi được hỏi về những pha bóng tranh cãi, Simeone thẳng thắn: “Tôi không nghĩ việc không giành chiến thắng là do trọng tài”.

“Chúng tôi đã có cơ hội để tận dụng những pha bóng tốt mà mình tạo ra”, chiến lược gia người Argentina giải thích.

“Nhưng chúng tôi lại không thể tiến thêm một bước nữa và giành chiến thắng trong một trận đấu mà lẽ ra mình phải thắng đậm”.

Simeone không đổ lỗi cho trọng tài khi thua derby. Ảnh: Diario AS

Trong phòng họp báo, “El Cholo” tiếp tục từ chối nói về trọng tài khi phóng viên hỏi có nên trao cho Atletico quả phạt đền về trường hợp Llorente sút bị Lunin cản đầu trận hay không, cũng như lỗi của Hancko có đáng chịu penalty không.

“Tôi hoàn toàn không liên quan gì đến cả hai vở kịch đó; thậm chí tôi còn chưa từng xem chúng trên truyền hình”, Simeone nhấn mạnh.

Atletico có 2 bàn thắng tuyệt đẹp, nhưng thất bại vì những sai lầm trong khâu phòng ngự và thua ngược.

Simeone có phần tiếc nuối: “Chúng tôi thiếu khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn, phòng ngự chắc chắn hơn, và hiểu rõ hơn về các tình huống phát sinh để có thể tấn công theo cách khác biệt. Chúng tôi đã không thể áp dụng tất cả những điều này vào thực tế ở từng thời điểm của trận đấu”.

Trận thua Real Madrid khiến Atletico mất vị trí thứ 3 La Liga vào tay Villarreal.