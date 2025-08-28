Theo tờ Mail, đội trưởng MU, Bruno Fernandes đồng ý chuyển đến Saudi Pro League chơi bóng, nhưng là vào cuối mùa giải – tức hè năm sau!

Tiền vệ người Bồ được cho sẽ rời MU, nhưng là vào hè năm sau. Ảnh: IMAGO

Bruno Fernandes muốn duy trì sự ổn định và chơi bóng ở châu Âu để cùng tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2026, với phong độ tốt nhất có thể.

Sau đó, anh sẽ xem xét một dự án mới, thời điểm chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với MU, cũng như mấp mé 32 tuổi. Những lời đề nghị kim tiền hấp dẫn, khi ấy có thể được Bruno Fernandes ưu tiên.

Ngôi sao chuẩn bị đón tuổi 31 vào ngày 8/9 tới đây, được đồn đại rời MU hè này, với việc người đại diện của anh đã bay tới Saudi Arabia đàm phán với Al-Hilal.

Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã quyết định gạt lời đề nghị 200 triệu bảng của CLB Saudi Pro League để ở lại Old Trafford, dù hiểu rõ: “Tôi có thể hiểu được nếu MU muốn bán tôi để kiếm tiền”.

Mới nhất, Al-Ittihad được loan tin cũng sẵn sàng dùng rất nhiều tiền để ‘kiểm tra’ quyết tâm ở lại MU của tiền vệ số 8 trong những ngày cuối phiên chợ hè.

MU khởi đầu mùa giải mới khá ảm đạm, chỉ được 1 điểm ở Ngoại hạng Anh sau 2 trận, trong đó Bruno Fernandes bị chế nhạo vì đá quả phạt đền lên trời (trận hòa 1-1 Fulham). Tệ hơn nữa, họ vừa để thua đội hạng 4 Grimsby tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh.

Đội trưởng số 8 được khen ngợi vì nhanh chóng có mặt 'giải vây' cho Mbeumo, người đang có tâm trạng nặng nề vì sút hỏng quả 11m quyết định. Ảnh: Sportskeeda Football

Ở trận này, MU để đối thủ dẫn trước 2 bàn, trước khi Mbeumo và Harry Maguire gỡ hòa muộn, nhưng thua (11-12) trong 13 loạt đá cân não.

Tân binh Mbeumo đánh dấu ghi bàn thắng đầu tiên cho MU, cũng như thực hiện thành công quả 11m ở lần thứ nhất, nhưng hỏng ăn ở lần đá quyết định.

Trong cảnh chủ nhà Grimsby tràn vào sân ăn mừng tạo nên cảnh khá hỗn loạn, Bruno Fernandes được khen ngợi khi nhanh chóng chạy đến bên Mbeumo, hộ tống đưa đồng đội rời sân.

Nói về trận thua xấu hổ của đội nhà, Ruben Amorim cho rằng, các cầu thủ MU đã không chịu chơi bóng và đội (hạng 4 Grimsby) hay hơn đã thắng.