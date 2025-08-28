Sự hỗn loạn khó bào chữa

MU của Ruben Amorim đang bắt đầu mùa giải 2025/26 theo cách mà ngay cả những người bi quan nhất cũng không hình dung nổi.

Sau 2 vòng Ngoại hạng Anh, họ chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm. Hàng công được đầu tư hàng trăm triệu euro chưa để lại nhiều dấu ấn, hàng thủ cùng các thủ môn Andre Onana và Altay Bayindir vẫn là nỗi lo.

Grimsby Town thi đấu tự tin trước MU. Ảnh: GTFC

Trong bối cảnh không dự cúp châu Âu, MU dồn toàn lực cho quốc nội với mục tiêu giành ít nhất 1 danh hiệu để làm bàn đạp.

Thế nhưng, thất bại ê chề tại League Cup trước Grimsby Town – một đội hạng Tư – đã khiến mọi kế hoạch tan vỡ ngay từ tháng Tám.

Tại Blundell Park, Ruben Amorim tung ra đội hình có tới 9/11 trụ cột mùa trước. Benjamin Sesko lần đầu đá chính, Onana trở lại khung thành. Không thể gọi đó là đội hình “chắp vá”.

Đây là sự lựa chọn thể hiện rõ ý đồ chinh phục League Cup – nơi được đánh giá có tỷ lệ thành công cao nhất. Nhưng kết quả lại biến “Quỷ đỏ” thành trò cười.

Theo Transfermarkt, giá trị đội hình chính của MU gấp hơn 7.700 lần so với 11 cầu thủ xuất phát bên phía Grimsby Town.

Sự chênh lệch khủng khiếp trên giấy tờ, nhưng trên sân, tất cả bị xóa nhòa bởi sự lỏng lẻo và thiếu bản lĩnh.

Onana một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích. Phút 22, anh phán đoán sai, để Vernam sút bóng vào góc gần.

Đến phút 30, sai lầm còn tệ hơn: từ một quả phạt góc, thủ môn người Cameroon lao ra đấm bóng hụt, để Warren – cựu cầu thủ học viện Carrington, người chưa bao giờ được chơi bóng đỉnh cao – ghi bàn nâng tỷ số 2-0.

MU trình diễn bộ mặt kém. Ảnh: GTFC

Hai bàn thua phơi bày toàn bộ sự mong manh của một đội bóng tưởng như có lợi thế vượt trội.

Trong hiệp 2, Ruben Amorim phải sửa mọi tuyến khi tung vào sân Bruno Fernandes, De Ligt, Mbeumo rồi Mason Mount. Thế trận dần nghiêng về phía “Quỷ đỏ”.

Bryan Mbeumo ghi bàn đầu tiên cho United bằng cú sút xa đẹp mắt, khơi lại hy vọng. Ở phút 89, Harry Maguire bật cao đánh đầu từ pha phạt góc của Mount, gỡ hòa 2-2.

Loạt luân lưu sau đó trở thành bi kịch. Cả 22 cầu thủ phải sút – với Cunha là người duy nhất của MU đá hỏng. Hai đội phải quay lại vòng sút mới.

Bruno Fernandes đá chính xác. Tuy nhiên, Mbeumo – người vừa thắp lên niềm tin – lại dập tắt tất cả bằng cú đá hỏng định mệnh đưa bóng dội xà ngang. MU gục ngã, còn Grimsby Town đi tiếp như một câu chuyện cổ tích.

Nỗi hổ thẹn của Amorim

Báo chí Anh không ngần ngại chỉ trích. The Guardian gọi đây là “một trong những thất bại nhục nhã nhất của MU ở thế kỷ 21”.

Mbeumo ghi bàn đầu tiên cho MU, sau đó hỏng luân lưu. Ảnh: BR

Daily Mail viết: “Không thể tìm ra lời bào chữa. MU bị loại bởi một đội bóng mà ngân sách hàng năm chưa bằng lương tuần của Fernandes”. Trên mạng xã hội, hàng ngàn CĐV đỏ đòi sa thải Amorim.

Vấn đề không chỉ nằm ở chiến thuật. Đây là sự phản chiếu của một tập thể mất phương hướng. Các tân binh chưa hòa nhập, Onana tiếp tục gây thất vọng.

Từ mục tiêu chiến đấu mọi mặt trận quốc nội, giờ đây MU đã bỏ đi một đấu trường ngay trong trận ra quân (không phải đá vòng 1).

Trong khi đó, Premier League khởi đầu chệch choạc khiến áp lực đè nặng lên Ruben Amorim.

MU chỉ giành 1 sau hai vòng đấu, chưa có chiến thắng nào, hàng công bạc nhược và hàng thủ nhìn đâu cũng thấy lỗ thủng. Viễn cảnh đội tiếp tục lạc lối như những năm trước hiện ra rất rõ.

Ruben Amorim tạo kỷ lục buồn cho MU. Ảnh: Imago

CĐV có quyền nổi giận. Họ đã quen với lời hứa “tái thiết”, “bắt đầu kỷ nguyên mới”, nhưng phải chứng kiến hình ảnh cũ: sai lầm, bế tắc và thất vọng.

MU có thể sở hữu đội hình đắt giá gấp hàng nghìn lần đối thủ, nhưng trong đêm mưa ở Lincolnshire, tất cả là sự thật phũ phàng: Quỷ đỏ lúc này chỉ có hỗn loạn và mất niềm tin.

Mùa trước, Amorim nói rằng ông dẫn “MU kém nhất lịch sử”. Hóa ra, sau hơn 200 triệu euro cho 3 tiền đạo mới, ông có thể biến tập thể ấy trở nên tệ hơn.

Nếu Ruben Amorim không nhanh chóng xoay chuyển tình hình, ác mộng có thể tiếp diễn ở Nhà hát của những giấc mơ. Mệnh lệnh đặt ra cho cuối tuần này: bằng mọi giá phải thắng Burnley (21h ngày 30/8).