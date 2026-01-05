Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khăn gói rời Old Trafford sau 14 tháng hỗn loạn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Dưới trướng Amorim, MU chỉ thắng 24/62 trận, đạt tỷ lệ thấp 38,71%. Không HLV nào của MU có thành tích tệ hơn kể từ Frank O'Farrell, người bị sa thải năm 1971.

Ruben Amorim bị MU chấm dứt hợp đồng sớm - Ảnh: SunSport

Sáng ngày 5/1 (giờ Anh), Amorim nhận thông báo về quyết định sa thải của CLB và phải rời đi ngay lập tức. Cựu tiền vệ Darren Fletcher tạm thời dẫn dắt đội bóng.

"Ruben Amorim đã rời khỏi vị trí HLV trưởng MU. Ruben được bổ nhiệm vào tháng 11/2024 và dẫn dắt đội bóng đến trận chung kết Europa League.

Với việc MU đang đứng thứ 6 tại Premier League, ban lãnh đạo CLB miễn cưỡng đưa ra quyết định, bởi đây là thời điểm thích hợp để thực hiện một sự thay đổi.

Điều này sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt để đạt vị trí cao nhất tại Ngoại hạng Anh. CLB xin gửi lời cảm ơn Ruven vì những đóng góp của cho CLB và chúc ông mọi điều tốt đẹp trong tương lai.

Darren Fletcher sẽ tạm dẫn dắt MU trong trận gặp Burnley vào giữa tuần này" - thông báo chính thức trên trang chủ MU.

Darren Fletcher sẽ đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền của MU trận tới - Ảnh: SunSport

Ruben Amorim tự làm lung lay vị trí của mình khi có bài phát biểu gây sốc trong cuộc họp báo sau trận hòa Leeds United.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha phàn nàn vì danh xưng "huấn luyện viên trưởng" (Head Coach) và khăng khăng đòi được gọi là "nhà quản lý" (Manager).

Amorim cũng bóng gió chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, sau khi thương vụ chiêu mộ tiền vệ cánh Antoine Semenyo từ Bournemouth thất bại.