Đội bóng thành Manchester chỉ thắng 3/11 trận gần nhất nhưng đã vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh, sau bàn gỡ 1-1 của Matheus Cunha ở chuyến làm khách trên sân Leeds.

Tuy nhiên, buổi họp báo sau trận của Amorim trở nên hỗn loạn khi tâm trạng chán nản của ông từ tuần trước được khơi lại.

Ruben Amorim đối đầu với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox (trái) - Ảnh: SunSport

Amorim bất bình vì bị gọi là "Huấn luyện viên trưởng" (Head Coach) của MU, chứ không phải là "nhà quản lý" (Manager).

Khi được hỏi liệu ông còn nhận được sự tin tưởng từ BNLĐ MU hay không, Amorim trả lời: "Các bạn hãy dừng chuyện đó lại.

Tôi đến đây để làm nhà quản lý của Man United, chứ không phải chỉ là HLV đơn thuần. Điều đó rất rõ ràng.

Tôi biết tên mình không phải là Tuchel, không phải Conte hay Mourinho, tôi là nhà quản lý của Manchester United.

Tình trạng này sẽ kéo dài 18 tháng nữa hoặc cho đến khi hội đồng quản trị CLB quyết định thay đổi. Đó là quan điểm của cá nhân tôi.

Bản thân sẽ không bỏ việc. Tôi sẽ làm công việc cho đến khi có người khác thay thế mình. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi là người quản lý đội bóng này, chứ không phải chỉ là HLV.

Mọi việc sẽ kết thúc trong 18 tháng và sau đó mọi người sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Đó là thỏa thuận giữa tôi và ban lãnh đạo MU."

Ruben Amorim dường như cũng nhắm đến người phụ trách tuyển trạch MU - Christopher Vivell và giám đốc bóng đá Jason Wilcox một cách khôn khéo.

Tháng trước, Ruben Amorim thừa nhận, ông phải "tìm tiếng nói chung" với Wilcox về các mục tiêu chuyển nhượng. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng trước viễn cảnh MU không có bản hợp đồng mới nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Amorim cho biết thêm: "Mọi bộ phận từ tuyển trạch, giám đốc thể thao, đều cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ làm việc trong 18 tháng rồi sau đó chúng ta bước tiếp."

