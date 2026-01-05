Sau loạt trận loại trực tiếp căng thẳng, Maroc và Cameroon đã ghi tên mình vào vòng tứ kết AFCON 2025, đúng như kỳ vọng của giới chuyên môn.

Hai đại diện hàng đầu châu Phi không chỉ vượt qua đối thủ bằng bản lĩnh và đẳng cấp, mà còn chuẩn bị tạo nên cặp đấu được xem là tâm điểm của vòng đấu này.

Cameroon thắng kịch tính Nam Phi - Ảnh: AFCON

Maroc tiếp tục thể hiện sự lì lợm và hiệu quả với chiến thắng tối thiểu trước Tanzania, trong khi Cameroon khẳng định vị thế của “Những chú sư tử bất khuất” bằng chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nam Phi. Kết quả ấy mở ra cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai ứng viên vô địch, nơi chỉ một đội được quyền đi tiếp.

Đáng chú ý, cặp tứ kết Maroc - Cameroon đồng nghĩa với việc chắc chắn chỉ một trong hai ngôi sao đang thuộc biên chế MU là Noussair Mazraoui hoặc Bryan Mbeumo sẽ góp mặt ở bán kết AFCON. Người còn lại nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay giải đấu và trở về Carrington.

Mazraoui đối đầu Mbeumo ở tứ kết - Ảnh: AFCON

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết này diễn ra vào ngày 9/1. Điều đó gần như chắc chắn khiến cả Mazraoui lẫn Mbeumo không thể kịp trở lại Anh để phục vụ MU ở trận gặp Brighton tại FA Cup, chỉ hai ngày sau đó. Việc di chuyển đường dài cùng yêu cầu hồi phục thể lực khiến khả năng ra sân của cả hai gần như bằng không.

Từ CAN Cup đến FA Cup, cuộc so tài giữa Maroc và Cameroon không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu châu Phi, mà còn tạo ra tác động dây chuyền rõ rệt tới kế hoạch nhân sự của MU.