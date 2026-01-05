Teamtalk loan tin, MU đã có sẵn kế hoạch dự phòng trong trường hợp quyết định sa thải Ruben Amorim trước thời hạn (có hợp đồng đến hè 2027).

Nguồn này khẳng định, trong tay giám đốc bóng đá, Jason Wilcox chuẩn bị một danh sách các ứng viên thay thế tiềm năng (cả ngắn hạn và dài hạn), bao gồm cả Michael Carrick và cựu thuyền trưởng tuyển Anh, Gareth Southgate.

Ruben Amorim bày tỏ sự bất mãn với lãnh đạo MU, làm tăng suy đoán lương duyên đôi bên sắp đến hồi kết. Ảnh: Teamtalk

Ruben Amorim đến MU vào tháng 11/2024, thay Erik ten Hag và đến nay vẫn chưa đưa đội thoát khỏi khó khăn. Mới nhất, đội để hòa 1-1 Leeds ở vòng 20 Ngoại hạng Anh, càng làm tăng thêm nỗi thất vọng từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Không những vậy, Ruben Amorim còn bộc phát chỉ trích các sếp bự MU, cho rằng chỉ xem ông là HLV trưởng đơn thuần, chứ không phải là một nhà quản lý bóng đá như khi ông ký thỏa thuận.

Thuyền trưởng người Bồ có lẽ bất mãn với kế hoạch chuyển nhượng của MU – không có ý định mua sắm tháng 1 này, trong khi lực lượng bị ảnh hưởng đáng kể bởi chấn thương.

Lãnh đạo MU được cho rất sốc trước những phát ngôn của Ruben Amorim, người mà họ tin rằng đã nhận ủng hộ đầy đủ cũng như được cấp ngân sách không ít – hơn 230 triệu bảng mua sắm hè 2025, mang về bộ 3 tấn công Cunha, Mbeumo và Sesko.

Cựu tiền vệ MU, Gary Neville so sánh, phản ứng của Amorim tương tự như HLV Enzo Maresca trước khi bị Chelsea sa thải: “Qua những phát ngôn cho thấy Ruben Amorim đang bộc lộ cảm xúc của mình, giống như Maresca từng nói: Tôi đã trải qua 48 giờ tồi tệ nhất (ở Chelsea).

Theo tôi thấy thì Amorim không hài lòng với hệ thống phân cấp của MU. Rõ ràng, ông ấy muốn MU chi tiền thêm để mua sắm, có lẽ là muốn thêm 1 hậu vệ cánh, 1 tiền vệ để củng cố sơ đồ 3-4-3”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher chê thẳng thừng Ruben Amorim: “Tôi không nghĩ Amorim có bất cứ tư cách gì để chất vấn những người đã bổ nhiệm mình. Bởi lẽ, anh ta không đủ giỏi. Amorim chưa đủ trình để làm HLV trưởng MU, thậm chí chưa đủ khả năng để dẫn dắt một đội bóng ở Ngoại hạng Anh”.