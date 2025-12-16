Trước trận đón tiếp Bournemouth, MU đứng ở vị trí thứ 8 Ngoại hạng Anh. Một chiến thắng sẽ đưa thầy trò Ruben Amorim lên xếp thứ 5 sau vòng 16.

Thế nhưng, “một trận đấu điên rồ”, như Ruben Amorim thốt lên sau hồi còi mãn cuộc, đã diễn ra ở Old Trafford.

Casemiro ghi bàn cho MU ở cuối hiệp 1. Cả trận 'Quỷ đỏ' 3 lần dẫn trước đối thủ nhưng vẫn để gỡ hòa. Ảnh: MUFC

Amad Diallo đưa MU vượt lên ở phút 13, nhưng đến phút 40, đội khách gỡ hòa. Dù vậy, ‘Quỷ đỏ’ duy trì lợi thế dẫn bàn một lần nữa, khi Casemiro lập công ở thời gian bù giờ hiệp 1 (45+4’).

Sau giờ nghỉ giải lao, MU để thủng lưới ngay phút đầu tiên và thua thêm 1 bàn khác ở 7 phút sau đó. Bournemouth lúc này dẫn ngược 3-2 và duy trì kết quả này đến phút 77.

Đó là thời điểm đội trưởng Bruno Fernandes quân bình 3-3 cho MU và Nhà hát của những giấc mơ vỡ òa với bàn thắng của Cunha đưa đội nhà dẫn 4-3 chỉ 2 phút sau đó.

Tuy nhiên, cũng chỉ 5 phút sau, Eli Kroupi – người mới vào sân ở phút 78, lập công cho Bournemouth, cũng là bàn ấn định kết quả chung cuộc hòa 4-4 giữa 2 đội.

Ruben Amorim khổ sở vì khâu dứt điểm thiếu hiệu quả của MU. Ảnh: Fabrizio Romano

Thuyền trưởng Ruben Amorim đầy tiếc nuối sau tiếng còi mãn cuộc, cho rằng, MU thậm chí đã để mất 2 điểm ngay trong 45 phút đầu: “Thực sự rất thất vọng. Một trận đấu điên rồ. Có vẻ MU đã đánh rơi 2 điểm trong hiệp 2, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã để mất chúng từ hiệp 1”.

Ông nói thêm: “MU đã kiểm soát trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Lẽ ra chúng tôi phải có một kết quả khác (không phải chỉ dẫn 2-1) trước giờ nghỉ giải lao.

MU đã có một màn trình diễn tốt, nhưng chúng tôi cần phải dứt điểm tốt hơn. Có rất nhiều cơ hội và chúng tôi cần phải tìm cách kết thúc trận đấu. Vấn đề này MU vẫn chưa giải quyết triệt để được. Chúng tôi đã nỗ lực làm việc hết sức, nhưng đôi khi điều đó vẫn chưa đủ.

Với thế trận hôm nay, đáng ra MU phải có được 3 điểm. Điều chúng tôi cần cải thiện hơn nữa là phải dứt điểm chính xác hơn, chơi bình tĩnh, khôn ngoan hơn”.