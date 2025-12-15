Làm khách trên sân Crystal Palace, Man City có trận thắng giòn 3-0 để tiếp tục phả hơi nóng lên đội đầu bảng Arsenal, sau 16 vòng đấu Premier League. Hiện khoảng cách giữa họ là 2 điểm.

Pep Guardiola đạt mốc 150 trận thắng nhanh nhất ở Ngoại hạng Anh, trong các trận đấu mà đội ghi từ 3 bàn trở lên. Ảnh: MCFC

Nếu Haaland tiếp tục với nụ cười ngạo nghễ - cú đúp lập công, Phil Foden cũng rất vui bởi phong độ tốt gần đây, ghi bàn còn lại cho Man City.

“Gần đây tôi đang có phong độ tuyệt vời ở Ngoại hạng Anh và cảm thấy rất vui khi tiếp tục duy trì được điều đó ở trận gặp Crystal Palace hôm nay”, Foden chia sẻ với Sky Sports sau trận.

Tính từ đầu mùa, Phil Foden có 10 bàn cho Man City mọi đấu trường, nhiều thứ 2 của đội, chỉ sau Haaland, trong đó 7 bàn tại Ngoại hạng Anh, 2 ở Cúp C1 và 1 tại Cúp Liên đoàn Anh.

Tuy nhiên, Phil Foden vẫn bị Pep Guardiola chê trách, bất kể ngoài niềm vui Man City gặt 3 điểm còn đánh dấu kỷ lục mới tại Premier League của vị thuyền trưởng 54 tuổi.

Phil Foden chắc không khỏi ấm ức, cảm thấy chơi rất tốt và điền tên lên bảng điện tử nhưng vẫn bị ông thầy khó tính mắng. Ảnh: MCFC

Cụ thể, Pep Guardiola đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân đạt 150 chiến thắng nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh, trong các trận đấu mà đội bóng ghi được từ 3 bàn trở lên.

Pep chỉ cần 358 trận để đạt cột mốc trên, vượt xa thành tích của Sir Alex (cần 522 trận) lúc còn dẫn dắt MU và ‘giáo sư’ Arsene Wenger với Arsenal là 524 trận.

Trước đó, trong tuần đầu tháng 10, Pep Guardiola cũng đã viết sử Ngoại hạng Anh – trở thành HLV chạm mốc 250 trận thắng nhanh nhất giải đấu, sau 349 trận cùng Man City, bỏ xa Sir Alex (404 trận, với MU) và HLV Wenger (424 trận, Arsenal).

Nhưng rõ ràng một Pep Guardiola luôn đòi hỏi cao ở các học trò, có vẻ không màng đến những kỷ lục nên dù hưởng niềm vui kép cùng Man City vẫn không quên mắng Phil Foden:

“Tôi biết mọi người có thể nghĩ khác, nhưng hôm nay, Phil Foden chơi không tốt, để mất bóng rất nhiều. Cậu ấy vội vàng trong mọi pha bóng. Foden cần phải chơi bình tĩnh, giữ bóng tốt hơn và bùng nổ ở những thời điểm phù hợp – điều mà chỉ Foden mới có, cả về ghi bàn lẫn kiến tạo”.