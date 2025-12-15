Real Madrid áp lực chồng áp lực, khi để Barca từ chỗ kém 5 điểm (cuối tháng 10) đã vượt lên hơn 4 điểm và ở trận đấu sớm lại tiếp tục ca khúc khải hoàn (thắng 2-0 Osasuna). Điều đó có nghĩa một trận thua sẽ khiến ‘Kền kền’ bị đối thủ bỏ xa đến 7 điểm, cũng không còn lý do gì để Xabi Alonso giữ được công việc của mình tại Bernabeu.

Tuy nhiên, trong trận đấu với sự trở lại của Mbappe cũng như Rodrydo lên tiếng trở lại sau 10 tháng 25 ngày không ghi bàn ở La Liga, Real Madrid thắng giải tỏa 2-1 Alaves, ‘cứu’ ghế cho vị thuyền trưởng 44 tuổi.

Phòng thay đồ Real Madrid được cho vẫn ủng hộ Xabi Alonso. Ảnh: Defensa

Xabi Alonso tạm trút được gánh nặng, chia sẻ sau trận: “Một chiến thắng xứng đáng cho Real Madrid, nhất là trong bối cảnh chúng tôi đến làm khách Alaves với nhiều cầu thủ bị chấn thương hoặc treo giò. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Cả đội cùng chung mục tiêu…”.

Theo Defensa, toàn đội hiểu rằng họ đã có trận thắng cần thiết, nhưng vẫn còn nhọc nhằn và cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Real Madrid cần phải chơi tốt hơn nhiều ở chặng đường phía trước, nếu muốn cạnh tranh danh hiệu.

Hiện Real Madrid kém Barca 4 điểm, và nếu không chơi khởi sắc hơn, đội sẽ lại sa sút.

Nhưng nguồn trên chỉ ra tín hiệu tích cực, cần thiết ở Real Madrid lúc này: cả dàn sao vỗ tay tán thưởng Xabi Alonso khi ông bước vào phòng thay đồ sau cuộc họp báo, nơi ông chỉ trích trọng tài đã bỏ qua quả phạt đền tình huống Vinicius bị phạm lỗi.

Họ đã nói với Xabi: “Chúng tôi ủng hộ ông, HLV. Chiến thắng này là của ông…”.

Trước khi có chiến thắng giải tỏa trên sân Alaves, Real Madrid của Xabi Alonso chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất mọi đấu trường. Còn tại La Liga, kết quả tệ hơn ở chuỗi 5 trận, đánh rơi đến 9 điểm (1 thắng, 3 hòa, 1 thua).